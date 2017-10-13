За кулисами кино: Как один из влиятельных продюсеров Голливуда в течение 30 лет домогался до актрис

Что случилось?



Скандал с продюсером начался 5 октября после публикации расследования американских журналистов из The New York Times под названием «Десятилетия обвинений в сексуальных домогательствах против Харви Вайнштейна».



Бывшие и нынешние подчиненные Вайнштейна рассказали СМИ о сексуальных домогательствах продюсера в отношении голливудских актрис, его ассистенток, фотомоделей и других женщин.



Расследование вызвало общественный резонанс: многие актрисы начали признаваться о домогательствах со стороны Вайнштейна, полиция начала против него расследование, а его жена заявила о расставании.









А кто такой Харви Вайнштейн?



Вайнштейн — американский кинопродюсер, который вместе со своим братом Бобом основал компанию Miramax Films и являлся сооснователем и совладельцем фирмы The Weinstein Company.



Среди известных кинолент, выпущенных Miramax Films, можно выделить такие картины как «Джанго Освобожденный», «Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки» и серию фильмов «Убить Билла»



Помимо этого он лауреат премии «Оскар» и BAFTA, обе награды он получил за фильм «Влюбленный Шекспир».





Кто столкнулся с домогательствами?



В своем расследовании журналисты сослались на официальные бумаги, переписку и внутренние документы кинокомпаний Вайнштейна, которые подтвердили эту информацию.



Двое из подчиненных Вайнштейна признались журналистам, что он приставал как минимум к восьми женщинам, с которыми позже уладил конфликт.



В их числе были две его ассистентки, итальянская модель, актриса и сотрудница The Weinstein Company.







Официально о домогательствах Вайнштейна рассказала актриса Эшли Джадд еще в 2015 году.



Она призналась, что когда она приехала к нему для переговоров о сотрудничестве, Вайнштейн пригласил ее в свой номер и предложил сделать массаж.



Актриса ответила отказом и после этого студия Вайнштейна ни разу не предлагала ей роль.







В 1997 году с домогательствами столкнулась актриса Роуз Макгоуэн. По ее словам, мужчина приставал к ней в ее номере в отеле, а позже уладил конфликт «мирным» путем.



Размер компенсации, которую он заплатил Макгоуэн, неизвестен. Но The New York Times пишет, что женщинам за молчание платили от 80 до 150 тысяч долларов.



После публикации расследования многие актрисы начали публично рассказывать о приставаниях продюсера.



По их словам, многие из них не хотели предавать огласке приставания Вайнштейна.



Женщины боялись увольнения, скандала и самого Вайнштейна.







С домогательствами встретились такие актрисы, как Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли.



По словам Джоли, он приставал к ней в ее гостиничном номере в 1998 году, когда актрисе было 23 года.



«У меня был плохой опыт с Харви Вайнштейном в юности, и с тех пор я решила никогда с ним не работать и предупреждала других», — сказала она.







Актриса Ромола Гарай в интервью британскому издания The Guardian подчеркнула, что в Голливуде «не найти такую актрису у которой нет такой истории о Харви».







Актриса и режиссер фильма «Девочки» Лена Данэм написала, что Вайнштейн не единственный кто ведет себя так в сфере киноиндустрии.



Об официальных обращениях актрис в суд или полицию пока неизвестно.





Как на это отреагировал сам продюсер, его семья и общественность?



После публикации расследования Вайнштейн публично попросил прощения за свои действия.



«Я стараюсь исправиться, но мне еще предстоит много работы над собой. Я рос в 60-е и 70-е годы, когда правила поведения были совсем другими», — сказал он.



Несмотря на это, 9 октября Вайнштейна уволили из основанной им же компании The Weinstein Company.



В своем официальном сообщении они заявили, что уволили его «в свете новой информации о его неподобающем поведении, появившейся в последнее время».



Имя продюсера также решили убрать из названия компании.



Жена Вайнштейна Джорджина Чапмэн объявила, что расстается с ним, но не уточнила когда начнется бракоразводный процесс.



«Мое сердце разбивается из-за огромных страданий, которые испытывали женщины из-за этих непростительных действий. Я решила оставить мужа. Мой главный приоритет — забота о маленьких детях, и я прошу СМИ проявить уважение к моей частной жизни в этот момент», — сказала она.



Полиция Нью-Йорка 12 октября начала расследование в отношении него.



По теме:





Американские спортсменки обвинили врача олимпийской сборной в сексуальных домогательствах

Особенности харассмента в Кыргызстане

Richard Shotwell/Invision/AP

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/283133-news.html