Бишкек: Одну из отреставрированных скульптур вернули в оперный театр

Одну из отреставрированных скульптур уже вернули на свое место в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета им. А.Малдыбавева. Остальные скульптуры будут возвращены на место «по мере готовности».
«Постепенно, по мере готовности, возвращать на место будут и остальные скульптуры. Центральная группа будет готова к 18-20 октября. Так что я надеюсь, что те люди, которые назвали нас вандалами и варварами, принесут извинения», — сказал директор культурного учреждения Болот Осмонов.
В августе во время реконструкции театра оперы и балета фотографии разбитых скульптур вызвали волну негодования среди жителей Бишкека. Некоторые жители назвали реконструкцию актом вандализма.
Но по словам скульптора Курманбека Эрматова, скульптуры и без того были в ужасном состоянии.
Реконструкции подлежали не только скульптуры, но и само здание театра
По словам директора театра, ремонт театра должен был начаться в 2016 году, но тендер длился слишком долго и договор с фирмой заключили только в декабре, а ремонт — в апреле.
Скульптуры, украшавшие фронтоны театра, были изготовлены по эскизам скульптора Ольги Мануиловой. Ее авторству принадлежат и скульптуры кыргызских деятелей культуры Жоомарта Боконбаева, Тоголока Молдо, Мураталы Куренкеева и еще более 600 скульптурных композиций по всему Кыргызстану.
По теме:
Создание скульптур в академии художеств
Бишкек: Фонтан «Солнечные рыбки» начали реставрировать. Рядом построят зону отдыха
Как Киргизская ССР получила своего первого дизайнера (а потом потеряла)
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/283132-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.