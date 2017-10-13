Бишкек: Одну из отреставрированных скульптур вернули в оперный театр

Создание скульптур в академии художеств

Бишкек: Фонтан «Солнечные рыбки» начали реставрировать. Рядом построят зону отдыха

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«Постепенно, по мере готовности, возвращать на место будут и остальные скульптуры. Центральная группа будет готова к 18-20 октября. Так что я надеюсь, что те люди, которые назвали нас вандалами и варварами, принесут извинения», — сказал директор культурного учреждения Болот Осмонов.В августе во время реконструкции театра оперы и балета фотографии разбитых скульптур вызвали волну негодования среди жителей Бишкека. Некоторые жители назвали реконструкцию актом вандализма.Но по словам скульптора Курманбека Эрматова, скульптуры и без того были в ужасном состоянии.Реконструкции подлежали не только скульптуры, но и само здание театраПо словам директора театра, ремонт театра должен был начаться в 2016 году, но тендер длился слишком долго и договор с фирмой заключили только в декабре, а ремонт — в апреле.Скульптуры, украшавшие фронтоны театра, были изготовлены по эскизам скульптора Ольги Мануиловой. Ее авторству принадлежат и скульптуры кыргызских деятелей культуры Жоомарта Боконбаева, Тоголока Молдо, Мураталы Куренкеева и еще более 600 скульптурных композиций по всему Кыргызстану.

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