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Бишкек: Одну из отреставрированных скульптур вернули в оперный театр


Одну из отреставрированных скульптур уже вернули на свое место в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета им. А.Малдыбавева. Остальные скульптуры будут возвращены на место «по мере готовности».

«Постепенно, по мере готовности, возвращать на место будут и остальные скульптуры. Центральная группа будет готова к 18-20 октября. Так что я надеюсь, что те люди, которые назвали нас вандалами и варварами, принесут извинения», — сказал директор культурного учреждения Болот Осмонов.

В августе во время реконструкции театра оперы и балета фотографии разбитых скульптур вызвали волну негодования среди жителей Бишкека. Некоторые жители назвали реконструкцию актом вандализма.

Но по словам скульптора Курманбека Эрматова, скульптуры и без того были в ужасном состоянии.

Реконструкции подлежали не только скульптуры, но и само здание театра



По словам директора театра, ремонт театра должен был начаться в 2016 году, но тендер длился слишком долго и договор с фирмой заключили только в декабре, а ремонт — в апреле.

Скульптуры, украшавшие фронтоны театра, были изготовлены по эскизам скульптора Ольги Мануиловой. Ее авторству принадлежат и скульптуры кыргызских деятелей культуры Жоомарта Боконбаева, Тоголока Молдо, Мураталы Куренкеева и еще более 600 скульптурных композиций по всему Кыргызстану.

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