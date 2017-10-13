Бишкек: На устроивших потасовку у «Ретро Метро» милиционеров завели уголовное дело

Бишкек: Милиция ведет расследование по факту потасовки милиционеров возле «Ретро Метро»

Ошская область: Троих милиционеров уволили за вымогательство

По факту инцидента МВД провело внутреннее расследование.В ведомстве вынесли решение о снятии двух милиционеров с занимаемых ими должностей.Одного из них понизили в должности и отправили на работу в другой отдел, второго отправили в распоряжение органов внутренних дел.Прокуратура Бишкека завела уголовное дело по статье «Хулиганство».Согласно Уголовному кодексу Кыргызстана, милиционеров по статье «Хулиганство» могут привлечь к общественным работам или лишить свободы сроком до шести месяцев.Ранее, 5 октября, отмечая профессиональный праздник двое сотрудников милиции в алкогольном опьянении устроили потасовку и стрельбу у ночного клуба «Ретро Метро».

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