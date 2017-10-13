Бишкек: На устроивших потасовку у «Ретро Метро» милиционеров завели уголовное дело

Милиционеров, которые в алкогольном опьянении пытались попасть в клуб «Ретро Метро», а после устроили потасовку и стреляли по зданию, отстранили от должностей. Также на них возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
По факту инцидента МВД провело внутреннее расследование.
В ведомстве вынесли решение о снятии двух милиционеров с занимаемых ими должностей.
Одного из них понизили в должности и отправили на работу в другой отдел, второго отправили в распоряжение органов внутренних дел.
Прокуратура Бишкека завела уголовное дело по статье «Хулиганство».
Согласно Уголовному кодексу Кыргызстана, милиционеров по статье «Хулиганство» могут привлечь к общественным работам или лишить свободы сроком до шести месяцев.
Ранее, 5 октября, отмечая профессиональный праздник двое сотрудников милиции в алкогольном опьянении устроили потасовку и стрельбу у ночного клуба «Ретро Метро».
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