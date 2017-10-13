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Франция: К 2030 году единственным транспортом в Париже останутся электрокары


ФликрПарижский городской совет решил, что все население Парижа к 2030 году перейдет на электрокары. Все машины на бензиновых и дизельных двигателях будут под запретом.

Решение об электрокарах было принято Парижским городским советом 12 октября.

По заявлению чиновников, к 2030 году в столице Франции останутся только электрические автомобили, а к 2040 году на них перейдет вся страна.

Они считают, что переход на новый транспорт сначала необходим в крупных городах, которые являются самыми загрязненными. Автомобили на бензиновых и дизельных двигателях попадут под запрет

«Это долгосрочный план и стратегия, которая уменьшит выбросы, провоцирующие “парниковый эффект”», — заявил представитель по транспортной политике при мэрии Парижа Кристоф Найдовски.

Ранее парижская мэрия создавала зоны без автомобилей, дни без автомобилей и штрафовала водителей, которые въезжали в город на автомобилях старше 20 лет.

Пытаются от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в пользу электокаров и в других странах. Недавно о стремлении отказаться от дизельных и бензиновых автомобилей заявил Китай.

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