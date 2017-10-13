Франция: К 2030 году единственным транспортом в Париже останутся электрокары

Электрокары Tesla теперь могут водить сами себя

Айбек Хакимов: Почему Кыргызстан должен перейти на электромобили

ФликрРешение об электрокарах было принято Парижским городским советом 12 октября.По заявлению чиновников, к 2030 году в столице Франции останутся только электрические автомобили, а к 2040 году на них перейдет вся страна.Они считают, что переход на новый транспорт сначала необходим в крупных городах, которые являются самыми загрязненными. Автомобили на бензиновых и дизельных двигателях попадут под запрет«Это долгосрочный план и стратегия, которая уменьшит выбросы, провоцирующие “парниковый эффект”», — заявил представитель по транспортной политике при мэрии Парижа Кристоф Найдовски.Ранее парижская мэрия создавала зоны без автомобилей, дни без автомобилей и штрафовала водителей, которые въезжали в город на автомобилях старше 20 лет.Пытаются от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в пользу электокаров и в других странах. Недавно о стремлении отказаться от дизельных и бензиновых автомобилей заявил Китай.

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