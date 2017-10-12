Жээнбеков не пришел на второй тур дебатов на КТРК

Второй тур дебатов на КТРК. День II

Второй тур теледебатов на КТРК: Как это было

Бабанов и Жээнбеков сразились в теледебатах. Как это было

На втором туре дебатов Жээнбеков должен был выступить с другими кандидатами в президенты — Адаханом Мадумаровым, Темиром Сариевым, Эрнисом Зарлыковым, Арсланбеком Малиевым и Азимбеком Бекназаровым.Однако, политик не появился в эфире КТРК. В штабе Жээнбекова сообщили, что он занят в агитации в регионах Кыргызстана.Кроме Сооронбая Жээнбекова на дебатах отсутствовал и Эрнис Зарлыков, который ранее не выступил и в первом туре дебатов.Экс-спикер парламента и кандидат в президенты Адахан Мадумаров выразил сожаление, что Жээнбеков отсутствует на дебатах.«У меня было к нему много вопросов. Я его звал много раз и через WhatsApp, и через фэйсбук, и в Кочкоре», — сказал Мадумаров.Также Мадумаров выразил свое недовольство тем, что за Жээнбекова агитирует президент Алмазбек Атамбаев.Во время первого тура теледебатов Жээнбеков постоянно вступал в споры со своим главным оппонентом на выборах — Омурбеком Бабановым.Жээнбеков назвал Бабанова «птенцом» и «братишкой», а также заявил, что начнет борьбу с коррупцией с него, если станет президентом.Бабанов ответил, что Жээнбеков «фамильярничает» и пообещал пригласить соперника «на чай», как только станет президентом.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/283040-news.html