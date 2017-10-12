Правительство Казахстана опровергло переговоры Сапара Исакова с Назарбаевым по очередям на границе

Дипломатический скандал



48 часов пробок. Что происходит на границе между Кыргызстаном и Казахстаном



Застрявших в очередях на кыргызско-казахской границе обеспечат едой и палатками



Пресс-служба правительства Казахстана сообщила 12 октября, что Сапар Исаков не проводил никаких переговоров о пробках и очередях на кыргызско-казахской границе с Назарбаевым.По сообщению казахского правительства, Назарбаев не давал никаких поручений правительству Казахстана о снятии всех вопросов на кыргызско-казахской границе, как об этом заявил на своей фэйсбук-странице кыргызский премьер-министр.По данным пресс-службы Казахстана, на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи Исаков совершил «краткий подход» к Назарбаеву, что подтверждается совместной фотографией.«На самом деле, правительству Казахстана поручено провести межправительственную консультацию по данному вопросу (по заторам и очередям на кыргызско-казахской границе — прим. ред.)», — сказано в сообщении.Власти Казахстана напомнили, что на границе по всему периметру проводится «плановая операция» по выявлению террористов, контрабандистов и нарушителей миграционных законов.Премьер-министр Сапар Исаков заявил вечером 11 октября, что договорился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым о разрешении проблем с очередями на границе двух стран.«После переговоров, президент Нурсултан Назарбаев дал поручение Правительству Казахстана снять все образовавшиеся вопросы на границе.», — написал он на своей странице в фэйсбуке.Ситуация на пограничных КПП усугубилась после дипломатического скандала между президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и властями Казахстана — на границах уже более двух суток скапливаются большие очереди.Люди ожидают по несколько часов, чтобы пройти пограничный контроль. Некоторые автомобили и грузовые фуры с продуктами стоят на пограничных пунктах более суток.Власти Кыргызстана установили палатки с горячим питанием, питьевой водой и биотуалеты для скопившихся людей на кыргызско-казахской границе.Кыргызский президент обвинил казахские власти в «любви к [Курманбеку] Бакиеву», свергнутому президенту Кыргызстана, и в том, что они [власти Казахстана] «разворовывают богатства» страны.«В среднем на одного гражданина Казахстана доходов в 10 раз больше, чем в Кыргызстане. А почему тогда пенсии Казахстана выше всего в полтора раза, а не в 10 раз, а тарифы выше в пять раз? Потому что разворовывают богатства Казахстана. Они уходят не народу Казахстана», — сказал Атамбаев 7 октября во время поздравления учителей.Слова кыргызского президента стали реакцией на встречу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Омурбеком Бабановым — основным претендентом на президентских выборах в Кыргызстане и главным оппонентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова.За заявлением Атамбаева последовала серия реакций со стороны Казахстана — кыргызского президента осудили премьер-министр, МИД и министр социального развития Казахстана.Глава казахского правительства Бакытжан Сагинтаев назвал речь Атамбаева «провокационной, безответственной и лживой». По его мнению, «ложные» утверждения президент высказал в «предвыборных целях».МИД Казахстана выразил «решительный протест» на высказывания Атамбаева и посчитал их «недопустимыми» между двумя дружественными государствами.

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