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Правительство Казахстана опровергло переговоры Сапара Исакова с Назарбаевым по очередям на границе


Переговоров о ситуации на кыргызско-казахской границе между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и премьер-министром Кыргызстана Сапаром Исаковым не было — об этом заявило казахское правительство.

Пресс-служба правительства Казахстана сообщила 12 октября, что Сапар Исаков не проводил никаких переговоров о пробках и очередях на кыргызско-казахской границе с Назарбаевым.

По сообщению казахского правительства, Назарбаев не давал никаких поручений правительству Казахстана о снятии всех вопросов на кыргызско-казахской границе, как об этом заявил на своей фэйсбук-странице кыргызский премьер-министр.

По данным пресс-службы Казахстана, на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи Исаков совершил «краткий подход» к Назарбаеву, что подтверждается совместной фотографией.

«На самом деле, правительству Казахстана поручено провести межправительственную консультацию по данному вопросу (по заторам и очередям на кыргызско-казахской границе — прим. ред.)», — сказано в сообщении.

Власти Казахстана напомнили, что на границе по всему периметру проводится «плановая операция» по выявлению террористов, контрабандистов и нарушителей миграционных законов.

Премьер-министр Сапар Исаков заявил вечером 11 октября, что договорился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым о разрешении проблем с очередями на границе двух стран.

«После переговоров, президент Нурсултан Назарбаев дал поручение Правительству Казахстана снять все образовавшиеся вопросы на границе.», — написал он на своей странице в фэйсбуке.

Дипломатический скандал


Ситуация на пограничных КПП усугубилась после дипломатического скандала между президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и властями Казахстана — на границах уже более двух суток скапливаются большие очереди.

Люди ожидают по несколько часов, чтобы пройти пограничный контроль. Некоторые автомобили и грузовые фуры с продуктами стоят на пограничных пунктах более суток.

Власти Кыргызстана установили палатки с горячим питанием, питьевой водой и биотуалеты для скопившихся людей на кыргызско-казахской границе.

Кыргызский президент обвинил казахские власти в «любви к [Курманбеку] Бакиеву», свергнутому президенту Кыргызстана, и в том, что они [власти Казахстана] «разворовывают богатства» страны.

«В среднем на одного гражданина Казахстана доходов в 10 раз больше, чем в Кыргызстане. А почему тогда пенсии Казахстана выше всего в полтора раза, а не в 10 раз, а тарифы выше в пять раз? Потому что разворовывают богатства Казахстана. Они уходят не народу Казахстана», — сказал Атамбаев 7 октября во время поздравления учителей.

Слова кыргызского президента стали реакцией на встречу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Омурбеком Бабановым — основным претендентом на президентских выборах в Кыргызстане и главным оппонентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова.

За заявлением Атамбаева последовала серия реакций со стороны Казахстана — кыргызского президента осудили премьер-министр, МИД и министр социального развития Казахстана.

Глава казахского правительства Бакытжан Сагинтаев назвал речь Атамбаева «провокационной, безответственной и лживой». По его мнению, «ложные» утверждения президент высказал в «предвыборных целях».

МИД Казахстана выразил «решительный протест» на высказывания Атамбаева и посчитал их «недопустимыми» между двумя дружественными государствами.

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