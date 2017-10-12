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Штаб Бабанова обвинил ГКНБ в «провокации» из-за показаний против него


Штаб кандидата в президенты Омурбека Бабанова назвал «провокацией» и «сливом» показания задержанного Дениза Раимкулова, которые обнародовал Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ). Задержанный по подозрению в «подготовке к насильственному захвату власти» сказал, что Бабанов собирался финансировать «переворот» в случае проигрыша на выборах.

В штабе Бабанова заявили, что опубликованное видео с показаниями Раимкулова — «слив» и «провокация» со стороны ГКНБ. Согласно сообщению, только спецслужбы могли знать, что Раимкулов состоит в организованной преступной группировке.

Штаб кандидата считает, что СМИ, спецслужбы и другие госорганы распространяют «заведомо ложную информацию» о Бабанове, который является главным соперником Сооронбая Жээнбекова, претендента на пост президента от провластной партии социал-демократов (СДПК).

«Постепенно ГКНБ из органа, главной функцией которого является обеспечение национальной безопасности, превращается в орган по подготовке политических провокаций», — сказано в заявлении штаба.

Штаб кандидата призвал президента Алмазбека Атамбаева провести «тщательную» проверку материалов в СМИ, которые занимаются «черным пиаром» и «провокациями» в отношении Бабанова.

Госкомитет нацбезопасности не стал комментировать корреспондентам Kloop.kg заявление штаба Бабанова по телефону — представитель спецслужб пообещал ответить на вопросы в письменной форме. К моменту публикации этого материала ответ от ГКНБ еще не пришел.

Заявление штаба Бабанова стало ответной реакцией на опубликованное в интернете видео с показаниями Раимкулова, задержанного по обвинениям в «подготовке насильственного захвата власти».

По словам Раимкулова, депутат Канатбек Исаев, ранее задержанный по подозрению в «подготовке к захвату власти», получил деньги от Бабанова на организацию «переворота» в случае проигрыша кандидата в президенты на выборах 15 октября.

Задержание Исаева


ГКНБ задержал Исаева 30 сентября, на политика возбудили уголовное дело за подготовку к «насильственному захвату власти». Исаева заключили в следственный изолятор Госкомитета нацбезопасности до 30 ноября.

По данным Генпрокуратуры, Исаев «вступил в сговор с преступными группировками для организации массовых беспорядков».

По версии следствия, Исаев с «сообщниками» должны были вербовать людей, которые были бы не согласны с итогами президентских выборов.

По данным спецслужб, беспорядки произошли бы в случае проигрыша Бабанова на президентских выборах 15 октября.

Сам Бабанов заявил, что Исаева задержали из-за того, что он является его сторонником. По мнению Бабанова, его пытаются очернить потому, что он лидирует в президентской гонке.

В свою очередь, спецслужбы назвали заявление Бабанова о деле Канатбека Исаева попыткой увести следствие и общественное мнение в «политическое русло».

Омурбек Бабанов — основной оппонент провластного кандидата на пост президента Сооронбая Жээнбекова, который выдвигается на выборах от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК). Сам Жээнбеков пользуется покровительством президента Алмазбека Атамбаева.

Выборы президента пройдут 15 октября, за пост главы государства борются 11 человек.

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