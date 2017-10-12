Задержанный по делу о «подготовке к захвату власти» дал показания против Бабанова



Дело Канатбека Исаева: Еще троих обвинили в попытке «насильственного захвата власти»







Суд оставил Канатбека Исаева под стражей на два месяца



ГКНБ задержал депутата Канатбека Исаева за подготовку «насильственного захвата власти»



Раимкулов — задержанный по одному делу с депутатом Канатом Исаевым, поддерживающим Омурбека Бабанова — дал свои показания следователям Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). Показания Раимкулова была записаны на видео и обнародованы 12 октября, предположительно, самими спецслужбами.По словам задержанного, Исаев получил деньги от Бабанова на организацию «переворота» в случае проигрыша кандидата в президенты на выборах 15 октября.«Основной упор они делают на деньги. Переворот тоже будет с помощью денег. Исаев повторил мне его (Омурбека Бабанова — прим. ред.) слова: “Eсли другие будут давать 1000, мы дадим 2000, дадут 4000 — мы дадим 5000 сомов”. Мы не остановимся. Сказал, что Бабанов дал ему денег и велел распоряжаться самому, главное — ему нужен результат. Что они не оставят все просто так в случае поражения», — сказал Раимкулов на видео.Уполномоченный представитель Бабанова Эрик Ирискулбеков сказал в интервью Kloop.kg, что слова Раимкулова «абсолютно не соответствует действительности».«Эти факты не установлены следствием, нет приговора, который бы подтвердил эти данные. Мы понимаем с какой целью это делается, цель одна — очернить нашего кандидата, подорвать его репутацию среди населения», — сказал он.Сотрудники ГКНБ задержали депутата Каната Исаева 30 сентября по подозрению в «подготовке к насильственному захвату власти». Позже были задержаны еще несколько человек, которые сейчас также проходят по этому делу.По версии следствия, задержанные должны были вербовать участников акций для митингов после президентских выборов. По данным спецслужб, беспорядки произошли бы в случае проигрыша Бабанова на президентских выборах 15 октября.Сам Бабанов заявил, что Исаева задержали из-за того, что он поддерживает его в качестве кандидата в президенты. По мнению Бабанова, его пытаются очернить из-за того, что он лидирует в президентской гонке.Омурбек Бабанов — основной оппонент провластного кандидата на пост президента Сооронбая Жээнбекова, который выдвигается на выборах от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК). Сам Жээнбеков пользуется покровительством президента Алмазбека Атамбаева.Выборы президента пройдут 15 октября, за пост главы государства борются 11 человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282923-news.html