Более 30 памирских кыргызов переселили в Нарын для получения образования



Власти планируют переселить десять семей памирских кыргызов в Нарын



Памирские кыргызы смогут учиться в Кыргызстане



«Мы вас всегда ждем»: Экспедиция к памирским кыргызам



Пресс-служба правительства сообщила, что шесть семей памирских кыргызов прибыли в Нарынскую область из Афганистана. Среди прибывших 17 несовершеннолетних детей.Памирские кыргызы пройдут полное обследование в больнице в Нарынской области. Врачи будут наблюдать за переселенцами в течение 5-7 дней, потому что они проживали в условиях высокогорья.Среди прибывших есть беременная девушка и полуторагодовалый ребенок, которые будут находиться под особым присмотром врачей. Переселенных кыргызов расселят в Нарынской области.Необходимость переселения памирских кыргызов возникла из-за того, что у них нет доступа к образованию в Афганистане.Правительство 2 октября направило экспедицию к памирским кыргызам с гуманитарной помощью на сумму в 7 млн сомов. Помощь состояла из медикаментов, продуктов питания и одежды.Ранее сообщалось, что в Кыргызстан переселят 50 памирских кыргызов, однако не все смогли получить загранпаспорт.По информации правительства, с момента обретения Кыргызстаном независимости на историческую родину вернулось около 60 тысяч этнических кыргызов.Современные памирские кыргызы — потомки кыргызов, эмигрировавших в Афганистан в период с 1575 по 1930 годы. Они живут в горах Большого и Малого Памира в трудных условиях, без доступа к образованию и здравоохранению.Вопрос возвращения памирцев на историческую родину поднимался в правительстве Кыргызстана не единожды, но так и оставался нерешенным. Ежегодно Кыргызстан направляет в горы Памира экспедиции, которые привозят гуманитарную помощь проживающим там кыргызам. В настоящее время на Памире проживает более двух тысяч этнических кыргызов.

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