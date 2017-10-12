Более 30 памирских кыргызов переселили в Нарын для получения образования

Власти Кыргызстана переселили 33 памирских кыргыза из Афганистана в Нарынскую область. Большая часть из переселенных — несовершеннолетние дети, которые теперь смогут получить образование.
Пресс-служба правительства сообщила, что шесть семей памирских кыргызов прибыли в Нарынскую область из Афганистана. Среди прибывших 17 несовершеннолетних детей.
Памирские кыргызы пройдут полное обследование в больнице в Нарынской области. Врачи будут наблюдать за переселенцами в течение 5-7 дней, потому что они проживали в условиях высокогорья.
Среди прибывших есть беременная девушка и полуторагодовалый ребенок, которые будут находиться под особым присмотром врачей. Переселенных кыргызов расселят в Нарынской области.
Необходимость переселения памирских кыргызов возникла из-за того, что у них нет доступа к образованию в Афганистане.
Правительство 2 октября направило экспедицию к памирским кыргызам с гуманитарной помощью на сумму в 7 млн сомов. Помощь состояла из медикаментов, продуктов питания и одежды.
Ранее сообщалось, что в Кыргызстан переселят 50 памирских кыргызов, однако не все смогли получить загранпаспорт.
По информации правительства, с момента обретения Кыргызстаном независимости на историческую родину вернулось около 60 тысяч этнических кыргызов.
Современные памирские кыргызы — потомки кыргызов, эмигрировавших в Афганистан в период с 1575 по 1930 годы. Они живут в горах Большого и Малого Памира в трудных условиях, без доступа к образованию и здравоохранению.
Вопрос возвращения памирцев на историческую родину поднимался в правительстве Кыргызстана не единожды, но так и оставался нерешенным. Ежегодно Кыргызстан направляет в горы Памира экспедиции, которые привозят гуманитарную помощь проживающим там кыргызам. В настоящее время на Памире проживает более двух тысяч этнических кыргызов.По теме:
- Власти планируют переселить десять семей памирских кыргызов в Нарын
- Памирские кыргызы смогут учиться в Кыргызстане
- «Мы вас всегда ждем»: Экспедиция к памирским кыргызам
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282922-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.