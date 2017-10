Израильские спецслужбы утверждают, что Россия следит и крадет данные через «Антивирус Касперского»

«Викиликс»: ЦРУ следит за пользователями через смарт-устройства

Беспрецедентный взлом: Как «правительственные хакеры» обошли защиту iPhone

Доклад ЦРУ по хакерским атакам на США. Что известно?

epa05917246 Eugene Kaspersky, CEO of Kaspersky Lab, attends a press conference in Moscow, Russia, 20 April 2017. The current news conference was devoted to the organization of the Moscow chess tournament of FIDE Grand Prix Series, for which Kaspersky Lab is a partner. EPA/YURI KOCHETKOVПервым о возможной слежке через «Антивирус Касперского» сообщило издание «Нью-Йорк Таймс».«Рейтер» пишет, что израильская разведка обнаружила, как российские хакеры в своей работе используют антивирусное программное обеспечение от «Лаборатории Касперского».По мнению спецслужб, через антивирус Россия следит и крадет данные, о чем они предупредили своих американских коллег.В США начали удалять антивирус с правительственных компьютеров, а Сенат проголосовал за отказ от использования этого программного обеспечения. Кроме того, от продажи антивируса отказываются некоторые крупные компании.«Уолл-Стрит джорнал» считает, что бизнес Евгения Касперского — основателя антивирусного программного обеспечения — стал жертвой «шпионских войн».«Вашингтон Пост» утверждает, что среди активов антивируса была обнаружена информация, о которой знало только Агентство нацбезопасности США (АНБ).Российские власти якобы могут иметь доступ к базам данных и исходным кодам «Лаборатории Касперского».Американские СМИ считают, что российские спецслужбы превратили антивирус в «своего рода Гугл для поиска конфиденциальной информации».Однако, никто из участников скандала, кроме «Лаборатории Касперского» не хочет комментировать эту тему журналистам.«Лаборатория Касперского» настаивает на том, что никогда не помогала в шпионаже кому-бы то ни было, и не планирует это делать. Компанию пытаются обвинить в взломе данных последние несколько лет.«Лаборатория Касперского» — антивирусное программное обеспечение, которое используется около 400 миллионами человек по всему миру.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282859-news.html