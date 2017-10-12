Гибель Джумакадырова: Водителя КамАЗа назвали виновным в аварии

Гибель Джумакадырова

Фото: АкипрессПатрульная милиция сообщила, что, по результатам проведенной экспертизы, причиной аварии, унесшей жизни Джумакадырова и двух его помощников, стало то, что водитель КамАЗа не справился управлением и выехал на встречную полосу.Его водворили в СИЗО на два месяца на время проведения следствия. Управление патрульной милиции также распространило сообщение для возможных очевидцев аварии — их сведения могут помочь в установлении еще более точной причины ДТП.Виновником аварии стал 25-летний житель Чуйской области. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения, повлекшее гибель нескольких человек».По Уголовному закону Кыргызстана ему грозит лишение свободы сроком от семи до десяти лет.Вице-премьер-министр Темир Джумакадыров и двое его помощников погибли ранним утром 7 октября на трассе Бишкек — Кара Балта. Джумакадыров направлялся в Таласскую область для проверки избирательных участков.Джумакадырова похоронили 9 сентября в Бишкеке. Проститься с ним, кроме близких и родственников, пришли президент Алмазбек Атамбаев, спикер парламента Чыныбай Турсунбеков, премьер-министр Сапар Исаков и другие чиновники.

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