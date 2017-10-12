Авторизация
 
  • 07:35 – Поп-исполнитель 1990-х Шура пошутил о своей работе мэром Екатеринбурга 
  • 07:35 – Летевший из Хабаровска в Тынду самолет экстренно сел в Благовещенске 
  • 07:25 – Погода в Петербурге 12 октября: облачно и дожди, до +9 
  • 07:24 – Роберт Паттинсон расстался с невестой Талией Барнетт 


Текебаева и Чотонова поместили в общую камеру СИЗО-1


Политики помещены в общую камеру СИЗО-1 на восемь человек, где кроме них находятся шесть ранее не судимых бывших госслужащих.

По словам директора Национального центра по предупреждению пыток Нурдина Сулайманова, политики довольны условиями камеры, в которой находятся.

«Со слов Текебаева, их поместили в камеру с наиболее лучшими условиями. Камера общая – на восемь человек. Шесть человек, которые содержатся вместе с ними, ранее не судимы. Все они работали на государственной службе. Жалоб на условия содержания не поступило», — сказал Сулайманов.

Единственное, о чем Текебаев и Чотонов попросили, так это перевести их в бишкекскую колонию №47, где они могли бы получать лечение.

Текебаева признали виновным в получении взятки в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского, а Дуйшенкула Чотонова в посредничестве в передаче взятки.

Их приговорили к 8 годам лишения свободы и конфискации имущества, но применили амнистию и сократили срок до 4,5 лет.

Юристы политиков не согласны с решением суда и намерены его обжаловать.

Оба политика также не согласны с приговорами и считают их «политически мотивированными». До своего ареста Текебаев был одним из главных критиков властей Кыргызстана, в частности, президента Алмазбека Атамбаева.

По теме:

  • Бишкекский городской суд оставил в силе приговор Текебаеву в 4,5 года

  • Срок заключения Текебаева в колонии составит 4,5 года, а не 8 лет

  • Текебаева и Чотонова приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества


    • Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282810-news.html
    Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

    Смотрите также

    КОММЕНТАРИИ:
    Мы в соцсетях
    • Facebook
    • Twitter
    • Вконтакте
    «Газета.kg»
    Курсы валют НБКР
    68.4133
    +0.01%
    80.9090
    +0.41%
    1.1811
    +0.26%
    0.2037
    +0.54%