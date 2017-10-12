Текебаева и Чотонова поместили в общую камеру СИЗО-1

Бишкекский городской суд оставил в силе приговор Текебаеву в 4,5 года

Срок заключения Текебаева в колонии составит 4,5 года, а не 8 лет

Текебаева и Чотонова приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества

По словам директора Национального центра по предупреждению пыток Нурдина Сулайманова, политики довольны условиями камеры, в которой находятся.«Со слов Текебаева, их поместили в камеру с наиболее лучшими условиями. Камера общая – на восемь человек. Шесть человек, которые содержатся вместе с ними, ранее не судимы. Все они работали на государственной службе. Жалоб на условия содержания не поступило», — сказал Сулайманов.Единственное, о чем Текебаев и Чотонов попросили, так это перевести их в бишкекскую колонию №47, где они могли бы получать лечение.Текебаева признали виновным в получении взятки в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского, а Дуйшенкула Чотонова в посредничестве в передаче взятки.Их приговорили к 8 годам лишения свободы и конфискации имущества, но применили амнистию и сократили срок до 4,5 лет.Юристы политиков не согласны с решением суда и намерены его обжаловать.Оба политика также не согласны с приговорами и считают их «политически мотивированными». До своего ареста Текебаев был одним из главных критиков властей Кыргызстана, в частности, президента Алмазбека Атамбаева.

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