Чуйская область: Восстановили в должности директора школы, в которой забеременела семиклассница

Чуйская область: Забеременела семиклассница, милиция ищет отца ребенка

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Министерство образования поручило восстановить в должности директора школы №2.Но директора должны административно наказать за незаконную выдачу выдачу документов ученице.Специальная комиссия поручила перевести беременную семиклассницу на заочное обучение, так как с начала учебного года девочка не приступила к занятиям.«В целом девочка характеризуется положительно, в прошлом учебном году занятия в школе не пропускала», — так отзываются о школьнице.Ранее ученицу 7-го класса поставили из-за беременности на учет. Милиция все еще ищет отца ребенка и возбудила на него уголовное дело.Директор школы, узнав о беременности ученицы, уволилась по собственному желанию.Мать девочки забрала документы из школы, узнав, что ее дочь беременна.В Министерстве образования и наук заявили, что администрация школы незаконно выдала документы ученице.Мать девочки обратилась в школу с заявлением о том, что ребенка необходимо отвезти за рубеж на лечение почек, и не предоставила соответствующей справки.

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