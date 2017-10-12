Авторизация
 
  • 07:35 – Поп-исполнитель 1990-х Шура пошутил о своей работе мэром Екатеринбурга 
  • 07:35 – Летевший из Хабаровска в Тынду самолет экстренно сел в Благовещенске 
  • 07:25 – Погода в Петербурге 12 октября: облачно и дожди, до +9 
  • 07:24 – Роберт Паттинсон расстался с невестой Талией Барнетт 


Чуйская область: Восстановили в должности директора школы, в которой забеременела семиклассница


Директора школы №2 в селе Лебединовка Чуйской области, в которой забеременела семиклассница, восстановили в должности. Девочку перевели на заочное обучение, милиция продолжает поиски отца ребенка.

Министерство образования поручило восстановить в должности директора школы №2.

Но директора должны административно наказать за незаконную выдачу выдачу документов ученице.


Специальная комиссия поручила перевести беременную семиклассницу на заочное обучение, так как с начала учебного года девочка не приступила к занятиям.

«В целом девочка характеризуется положительно, в прошлом учебном году занятия в школе не пропускала», — так отзываются о школьнице.

Ранее ученицу 7-го класса поставили из-за беременности на учет. Милиция все еще ищет отца ребенка и возбудила на него уголовное дело.

Директор школы, узнав о беременности ученицы, уволилась по собственному желанию.

Мать девочки забрала документы из школы, узнав, что ее дочь беременна.

В Министерстве образования и наук заявили, что администрация школы незаконно выдала документы ученице.


Мать девочки обратилась в школу с заявлением о том, что ребенка необходимо отвезти за рубеж на лечение почек, и не предоставила соответствующей справки.

По теме:

  • Чуйская область: Забеременела семиклассница, милиция ищет отца ребенка

  • Талас: Воспитанница интерната для детей с умственными нарушениями беременна, ее могли изнасиловать

  • Продать телефон, чтобы сделать аборт. Что ошские школьники знают о контрацепции


    • Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282796-news.html
    Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

    Смотрите также

    КОММЕНТАРИИ:
    Мы в соцсетях
    • Facebook
    • Twitter
    • Вконтакте
    «Газета.kg»
    Курсы валют НБКР
    68.4133
    +0.01%
    80.9090
    +0.41%
    1.1811
    +0.26%
    0.2037
    +0.54%