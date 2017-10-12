Казахстан: «Нелегал-2017» не направлена исключительно на кыргызстанцев

Нелегальных людей не бывает

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«Органами внутренних дел никаких специальных мероприятий в отношении граждан Кыргызстана не проводится», — заявили в пресс-службе МВД Казахстана.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что власти Казахстана усилили контроль на границе и проводят операцию по задержанию нелегалов из-за речи Алмазбека Атамбаева, в которой он негативно отозвался о властях Казахстана.В ходе операции «Нелегал-2017» правоохранители привлекли к административной ответственности за нарушение правил пребывания в стране около 12 000 иностранцев.Это более 700 граждан дальнего зарубежья и 11 164 граждан СНГ, среди которых свыше 1500 человек депортированы.Более тысячи нарушителей из СНГ водворены в приемники-распределители из-за отсутствие документов.Также административное наказание понесут и 420 граждан Казахстана — они нарушили правила использования иностранной рабочей силы.«Зарегистрировано 120 уголовных правонарушений за нарушение миграционного законодательства», — сказали в МВД Казахстана.В ходе операции удалось задержать 28 разыскиваемых преступников, среди которых 24 гражданина Казахстана и 4 человека из СНГ.Операция «Нелегал-2017» проводится с 4 октября этого года с целью борьбы с нелегальными мигрантами в Казахстане.

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