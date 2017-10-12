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Казахстан: «Нелегал-2017» не направлена исключительно на кыргызстанцев


МВД Казахстана утверждает, что операция по борьбе с нелегальными мигрантами не направлена исключительно на граждан Кыргызстана. Казахские правоохранители привлекли к административной ответственности около 12 000 иностранцев и депортировали 1500 человек.

«Органами внутренних дел никаких специальных мероприятий в отношении граждан Кыргызстана не проводится», — заявили в пресс-службе МВД Казахстана.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что власти Казахстана усилили контроль на границе и проводят операцию по задержанию нелегалов из-за речи Алмазбека Атамбаева, в которой он негативно отозвался о властях Казахстана.

В ходе операции «Нелегал-2017» правоохранители привлекли к административной ответственности за нарушение правил пребывания в стране около 12 000 иностранцев.

Это более 700 граждан дальнего зарубежья и 11 164 граждан СНГ, среди которых свыше 1500 человек депортированы.

Более тысячи нарушителей из СНГ водворены в приемники-распределители из-за отсутствие документов.

Также административное наказание понесут и 420 граждан Казахстана — они нарушили правила использования иностранной рабочей силы.

«Зарегистрировано 120 уголовных правонарушений за нарушение миграционного законодательства», — сказали в МВД Казахстана.

В ходе операции удалось задержать 28 разыскиваемых преступников, среди которых 24 гражданина Казахстана и 4 человека из СНГ.

Операция «Нелегал-2017» проводится с 4 октября этого года с целью борьбы с нелегальными мигрантами в Казахстане.

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