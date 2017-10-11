Правительство Кыргызстана: Назарбаев поручил снять все вопросы по границам

Дипломатический скандал



Застрявших в очередях на кыргызско-казахской границе обеспечат едой и палатками



Фото дня: Затор на кыргызско-казахской границе



Большие очереди на кыргызско-казахской границе. Что случилось?



Пресс-служба правительства Кыргызстана сообщила, что Назарбаев поручил правительству Казахстана «снять все образовавшиеся вопросы на границе».По данным пресс-службы, это произошло после того, как премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков проинформировал Назарбаева о ситуации на кыргызско-казахской границе.Власти Казахстана пока никак не прокомментировали заявление кыргызского правительства.Ранее Исаков поручил МЧС установить палатки с горячим питанием, питьевой водой и биотуалеты для скопившихся людей на кыргызско-казахской границе.По сообщению правительства Кыргызстана, на границе также будут круглосуточно дежурить бригады врачей скорой помощи.С вечера 10 октября на контрольно-пропускных пунктах на кыргызско-казахской границе начали образовываться большие очереди.Пограничники Кыргызстана сообщили, что их казахские коллеги перешли на усиленный режим работы из-за выборов в Кыргызстане.Сами кыргызские пограничники также объявили об усилении режима, также объяснив это подготовкой к президентским выборам, которые пройдут в Кыргызстане 15 октября.Власти Казахстана пока официально не дают комментариев относительно ситуации на границе. Издание «Тенгриньюс» связалось с дежурным казахским пограничником, который объяснил очереди усилением режима работы из-за выборов в Кыргызстане.Ситуация на пограничных КПП усугубилась после дипломатического скандала между президентом Кыргызстана АлмазбекомАтамбаевым и властями Казахстана.Кыргызский президент обвинил казахские власти в «любви к [Курманбеку] Бакиеву», свергнутому президенту Кыргызстана, и в том, что они «разворовывают богатства» страны.«В среднем на одного гражданина Казахстана доходов в 10 раз больше, чем в Кыргызстане. А почему тогда пенсии Казахстана выше всего в полтора раза, а не в 10 раз, а тарифы выше в пять раз? Потому что разворовывают богатства Казахстана. Они уходят не народу Казахстана», — сказал Атамбаев 7 октября во время поздравления учителей.Слова кыргызского президента стали реакцией на встречу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Омурбеком Бабановым — основным претендентом на президентских выборах в Кыргызстане и главным оппонентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова.За заявлением Атамбаева последовала серия реакций со стороны Казахстана — кыргызского президента осудили премьер-министр, МИД и министр социального развития Казахстана.Глава казахского правительства Бакытжан Сагинтаев назвал речь Атамбаева «провокационной, безответственной и лживой». По его мнению, «ложные» утверждения президент высказал в «предвыборных целях».МИД Казахстана выразил «решительный протест» на высказывания Атамбаева и посчитал их «недопустимыми» между двумя дружественными государствами.

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