Власти Каталонии подписали декларацию о независимости, но официально не провозгласили ее

Почему каталонцы стремятся к независимости?



Еврокомиссия признала референдум в Каталонии незаконным



Власти Каталонии: 90 процентов избирателей проголосовали за независимость от Испании



Референдум в Каталонии: Полиция разгоняла избирателей резиновыми пулями, более 400 человек пострадал



Фото: El PaisПарламент Каталонии подписал 10 октября «Декларацию представителей Каталонии» о том, что регион становится независимой республикой.Первым подпись поставил глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон. Лидер региона заявил, что они получили право на независимость от Испании по результатам референдума от 1 октября.«Миллионы жителей в Каталонии считают единственным вариантом то, чтобы Каталония стала независимым государством. Мы не преступники, мы не сумасшедшие, мы не путчисты, мы нормальные люди, которые просят иметь возможность проголосовать. У нас нет ничего против Испании и испанцев», — заявил Пучдемон.Однако он сказал, что официальное провозглашение независимости Каталонии откладывается, пока идут переговоры с Мадридом по вопросу выхода региона из состава Испании.Правительство Испании отвергло декларацию о независимости Каталонии. Премьер-министр Испании пригрозил каталонцам, что использует 155 статью Конституции Испании, которая прекращает автономию Каталонии.Это значит, что все местные органы Каталонии будут находиться в прямом управлении и подчинении центру. Кроме того, будет распущен каталонский парламент, а в регионе назначат внеочередные выборы.Кабинет министров Испании решил начать экстренное совещание вечером 11 октября, на котором обозначит дальнейшие действия правительства страны.Референдум о независимости региона состоялся 1 октября. Власти Мадрида и Еврокомиссия признали его «незаконным и антиконституционным».Дата выборов была известна заранее, поэтому власти успели сменить руководство каталонского МВД и прислали в регион тысячи полицейских.Полицейским поручили закрыть избирательные участки и помешать местным жителям проголосовать. Тем не менее, некоторые каталонцы пришли к участкам рано утром или ночевали рядом с ними, боясь их закрытия.Испанская полиция и гражданская гвардия пытались остановить избирателей, разгоняя людей слезоточивым газом, дубинками, резиновыми пулями и грубой силой. В ходе референдума пострадало более 800 человек.В школах, где находились избирательные участки, отключали свет и интернет, полиция врывалась туда и забирала урны для голосования.В результате власти Каталонии разрешили людям печатать бюллетени на принтере, а жителям — голосовать в любом пункте, который полиция еще не закрыла.После Каталония объявила, что 90 процентов избирателей проголосовали за независимость от Испании, а в референдуме приняли участие 2,2 миллиона человек, что составляет более 40 процентов жителей региона.Каталония — один из самых высокоразвитых автономных округов в Испании. Ее жители говорят на каталонском языке, имеют свою культуру, парламент и правительство.Область присоединилась к Испании после ее завоевания королем Филиппом V в 1714 году. При этом Каталония пытается отделиться от Испании с XIX века.Особенно сильны эти настроения были после смерти испанского диктатора Франко в 1975 году — во время своего правления он жестоко подавлял стремление каталонцев к независимости.Каталония производит 23% ВВП от общего объема страны, и по мнению местных жителей, Мадрид забирает у них больше, чем отдает.Однако не все каталонцы хотят отделиться от Испании — накануне референдума в Барселоне прошли два митинга. На одном десятки тысяч людей выступали за независимость региона, но участники другого скандировали «Каталония — это Испания!»

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