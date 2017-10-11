Застрявших в очередях на кыргызско-казахской границе обеспечат едой и палатками



Большие очереди на кыргызско-казахской границе. Что случилось?



«Я вернусь, а они — никогда». Что ещё любопытного сказал Атамбаев во время речи перед учителями



Глава кыргызского правительства днём 11 октября поручил МЧС установить палатки с горячим питанием, питьевой водой и биотуалеты для скопившихся людей на кыргызско-казахской границе.По сообщению правительства Кыргызстана, на границе также будут круглосуточно дежурить бригады врачей скорой помощи.Исаков также поручил министерству экономики выяснить количество грузовых машин со скоропортящейся продукцией, стоящих вдоль границы.С вечера 10 октября на контрольно-пропускных пунктах на кыргызско-казахской границе начали образовываться большие очереди.Пограничники Кыргызстана сообщили, что их казахские коллеги перешли на усиленный режим работы из-за выборов в Кыргызстане.Сами кыргызские пограничники также объявили об усилении режима, таким же образом объяснив это подготовкой к президентским выборам, которые пройдут в Кыргызстане 15 октября.Власти Казахстана пока официально не дают комментариев относительно ситуации на границе. Издание «Тенгриньюс» связалось с дежурным казахским пограничником, который объяснил очереди усилением режима работы из-за выборов в Кыргызстане.Ситуация на пограничных КПП усугубилась после дипломатического скандала между между президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и властями Казахстана.Кыргызский президент обвинил казахские власти в «любви к [Курманбеку] Бакиеву», свергнутому президенту Кыргызстана, и в том, что они «разворовывают богатства» страны.«В среднем на одного гражданина Казахстана доходов в 10 раз больше, чем в Кыргызстане. А почему тогда пенсии Казахстана выше всего в полтора раза, а не в 10 раз, а тарифы выше в пять раз? Потому что разворовывают богатства Казахстана. Они уходят не народу Казахстана», — сказал Атамбаев 7 октября во время поздравления учителей.Слова кыргызского президента стали реакцией на встречу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Омурбеком Бабановым — основным претендентом на президентских выборах в Кыргызстане и главным оппонентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова.За заявлением Атамбаева последовала серия реакций со стороны Казахстана — кыргызского президента осудили премьер-министр, МИД и министр социального развития Казахстана.Глава казахского правительства Бакытжан Сагинтаев назвал речь Атамбаева «провокационной, безответственной и лживой». По его мнению, «ложные» утверждения президент высказал в «предвыборных целях».МИД Казахстана выразил «решительный протест» на высказывания Атамбаева и посчитал их «недопустимыми» между двумя дружественными государствами.

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