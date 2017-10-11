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Россия: Семь кыргызстанцев пострадали в аварии близ Челябинска


Минивен «Хонда» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Исузу» на объездной дороге недалеко от города Челябинска. Пострадали семь граждан Кыргызстана, находившихся в «Хонде».

Авария произошла 10 октября примерно в 6:30 утра на объездной трассе в районе поселка Полетаево-2 недалеко от Челябинска.

Как сообщает новостной портал «Челябинск.74.Ру» водитель «Хонды» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

«Водитель “Хонды” при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем “Исузу”», — сообщил инспектор Госавтоинспекции по Челябинской области Александр Курынкин.




По информации ГИБДД Челябинской области, в аварии пострадали восемь человек — 7 пассажиров минивэна и водитель грузовика.

Пассажиров с тяжелыми травмами увезли в областную больницу, остальных в городские.

Посольство Кыргызстана в России подтвердило, что госпитализированы 7 человек и сообщило, что уточняет сведения о пострадавших.

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