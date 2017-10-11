Россия: Семь кыргызстанцев пострадали в аварии близ Челябинска

Минивен «Хонда» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Исузу» на объездной дороге недалеко от города Челябинска. Пострадали семь граждан Кыргызстана, находившихся в «Хонде».
Авария произошла 10 октября примерно в 6:30 утра на объездной трассе в районе поселка Полетаево-2 недалеко от Челябинска.
Как сообщает новостной портал «Челябинск.74.Ру» водитель «Хонды» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.
«Водитель “Хонды” при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем “Исузу”», — сообщил инспектор Госавтоинспекции по Челябинской области Александр Курынкин.
По информации ГИБДД Челябинской области, в аварии пострадали восемь человек — 7 пассажиров минивэна и водитель грузовика.
Пассажиров с тяжелыми травмами увезли в областную больницу, остальных в городские.
Посольство Кыргызстана в России подтвердило, что госпитализированы 7 человек и сообщило, что уточняет сведения о пострадавших.
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