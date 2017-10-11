Россия: Семь кыргызстанцев пострадали в аварии близ Челябинска



Россия: Поезд врезался в пассажирский автобус, погибли 19 человек



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Авария произошла 10 октября примерно в 6:30 утра на объездной трассе в районе поселка Полетаево-2 недалеко от Челябинска.Как сообщает новостной портал «Челябинск.74.Ру» водитель «Хонды» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.«Водитель “Хонды” при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем “Исузу”», — сообщил инспектор Госавтоинспекции по Челябинской области Александр Курынкин.По информации ГИБДД Челябинской области, в аварии пострадали восемь человек — 7 пассажиров минивэна и водитель грузовика.Пассажиров с тяжелыми травмами увезли в областную больницу, остальных в городские.Посольство Кыргызстана в России подтвердило, что госпитализированы 7 человек и сообщило, что уточняет сведения о пострадавших.

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