Правительство окончательно расторгло соглашение с Liglass Trading

Скандал с Liglass Trading



Liglass Trading собирается судиться с правительством Кыргызстана. Что известно?



Кыргызстан расторгает соглашение с Liglass Trading и готовит новый тендер по ГЭС



Пресс-служба правительства сообщила о расторжении договора с компанией Liglass Trading 10 октября.Власти Кыргызстана разорвали инвестиционное соглашение с чешской компанией в одностороннем порядке.Правительство опровергло заявления в некоторых СМИ, что переговоры с Liglass Trading продолжаются.В пресс-службе сообщили, что последняя встреча с чешской стороной прошла 5 октября по просьбе руководства Liglass Trading.«В ходе встречи представители компании были поставлены в известность о том, что в связи с неисполнением чешской стороной обязательств по заключенным соглашениям о строительстве гидроэлектростанций, кыргызская сторона расторгает инвестиционное соглашение в одностороннем порядке», — говорится в заявлении.Чешская компания Liglass Trading выиграла тендер на строительство Верхне-Нарынского каскада и еще 10 малых ГЭС в начале июля 2017 года.Вскоре чешские журналисты написали, что компания не имеет опыта в гидроэнергетике и является убыточной.Ранее строительством Верхне-Нарынского каскада должна была заняться российская компания «РусГидро». Однако правительство Кыргызстана разорвало соглашение еще в 2015 году. По словам президента Алмазбека Атамбаева, причина была в том, что экономика России «находится не на подъеме».В ответ на это «РусГидро» потребовали компенсации в размере 37 млн долларов за одностороннее расторжение договора. Liglass Trading пообещала выплатить эти деньги за кыргызское правительство, однако не перечислило средства в срок.По словам руководителя компании Михала Смелика, Liglass Trading не выплатила долг «РусГидро» из-за того, что правительство Кыргызстана не выполнило свои обязательства перед ними, а сама компания подверглась критике из-за “политической борьбы” внутри страны.

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