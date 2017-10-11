Большие очереди на кыргызско-казахской границе. Что случилось?

1



11-октябрь 2017-жыл. Кыргыз-казак чек арасы, Кордай. NEXT TV түз эфирде.



Posted by Next TV on Tuesday, October 10, 2017



Речь Атамбаева и дипломатический скандал



«Я вернусь, а они — никогда». Что ещё любопытного сказал Атамбаев во время речи перед учителями



Фото: Tengrinews.kzПограничная служба Кыргызстана сообщила, что очереди стали образовываться 10 октября с 18:00 часов. Согласно информации кыргызских пограничников, это связано с тем, что казахский КПП «Кордай» перешел на усиленный режим работы.Уже через два часа, в 20:00, кыргызские пограничники приняли ответные меры и тоже усилили режим работы на КПП, объяснив это подготовкой к президентским выборам, которые пройдут 15 октября. Однако это не привело к сильным ограничениям и заторам при прохождении границы со стороны Кыргызстана.Очереди на границе сохраняются до сих пор — в основном, со стороны Казахстана. Согласно информации издания «Спутник», на момент публикации этого материала в очередях сейчас стоят около 500 человек — каждые 10 минут проходят по 3-4 человека.Очевидцы пишут, что на КПП «Актилек — Автодорожный», который тоже находится на границе с Казахстаном, с утра 11 октября не может проехать вереница из грузовых фур.Власти Казахстана пока официально не дают комментариев относительно ситуации на границе. Издание «Тенгриньюс» связалось с дежурным казахским пограничником, который объяснил очереди усилением режима работы из-за выборов в Кыргызстане.Затор на границе произошел на фоне дипломатического скандала между президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и властями Казахстана. Кыргызский президент обвинил казахские власти в «любви к [Курманбеку] Бакиеву», свергнутому президенту Кыргызстана, и в том, что они «разворовывают богатства» страны.«В среднем на одного гражданина Казахстана доходов в 10 раз больше, чем в Кыргызстане. А почему тогда пенсии Казахстана выше всего в полтора раза, а не в 10 раз, а тарифы выше в 5 раз? Потому что разворовывают богатства Казахстана. Они уходят не народу Казахстана», — сказал Атамбаев 11 октября во время поздравления учителей.Слова кыргызского президента стали реакцией на встречу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Омурбеком Бабановым — основным претендентом на президентских выборах в Кыргызстане и главным оппонентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова.За заявлением Атамбаева последовала серия реакций со стороны Казахстана — кыргызского президента осудили премьер-министр, МИД и министр социального развития Казахстана.Глава казахского правительства Бакытжан Сагинтаев назвал речь Атамбаева «провокационной, безответственной и лживой». По его мнению, «ложные» утверждения президент высказал в «предвыборных целях».МИД Казахстана выразил «решительный протест» на высказывания Атамбаева и посчитал их «недопустимыми» между двумя дружественными государствами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282597-news.html