Бишкек: Троих милиционеров наказали за грубое обращение с певицей Кларой Алибековой

Три милиционера привлечены к дисциплинарной ответственности за грубое обращение с певицей Кларой Алибековой. Ранее в интернете опубликовали видео, на котором сотрудники милиции подшучивали над Алибековой, когда она обратилась к ним за помощью.
Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что трое сотрудников милиции дисциплинарно наказаны за грубое отношение к певице Кларе Алибековой, которая обратилась к ним за помощью. В пресс-службе МВД корреспонденту Kloop.kg не смогли уточнить, какое именно наказание получили милиционеры.
Однако, по данным пресс-службы, проверка установила, что милиционеры не отказывали певице в помощи. Также не подтвердилась информация о том, что за ней гнался мужчина, который хотел ее изнасиловать.
«Материал передан для дачи юридической оценки в следственные органы. Вопрос о дальнейшем пребывании указанных сотрудников на службе в органах внутренних дел будет решаться по итогам проверки следственных органов», — сказано в заявлении пресс-службы.
Ранее в интернете было опубликовано видео, где певица Клара Алибекова обратилась за помощью к милиционерам, которые дежурили на одной из улиц Бишкека.
На видео запечатлено, как девушка, сидит в машине с милиционерами и рассказывает, что за ней гнался неизвестный мужчина, который пытался ее изнасиловать, душил и несколько раз ударил.
В ответ сотрудники милиции начали подшучивать над певицей.
«У тебя все в порядке с головой?» — спросил один из них.
Пользователей социальных сетей возмутило грубое отношение милиционеров к девушке. После этого была назначена служебная проверка.
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