«Cabar.Asia»: Какие агитационные технологии используют кандидаты?

Бермет Букашева: Как работает портретная пропаганда Бабанова



epaselect epa04957480 A Kyrgyz man reads information about the candidates for parliament at a polling station in Belovodsk town, Kyrgyzstan, 30 September 2015. Parliamentary elections in Kyrgyzstan are scheduled for 04 October 21015. EPA/IGOR KOVALENKOОригинал материала опубликован на сайте Cabar.AsiaНо пока кандидаты делают одинаковую ставку как на рекламу в СМИ и печатную продукцию, так и на агитацию в интернете и социальных сетях.На этих выборах среди 11 кандидатов в президенты заметно, что хорошо подготовился Омурбек Бабанов. Его штаб еще полгода назад арендовал рекламные щиты в самых видных местах Бишкека. А портреты Бабанова почти на каждом шагу вызвали бурное обсуждение в обществе.Агитационные баннеры Омурбека Бабанова и Сооронбая Жээнбекова в Бишкеке. Фото: Лекс ТитоваОстальные претенденты на пост президента ведут свою избирательную кампанию привычными методами и особо не отличаются друг от друга. Все, как обычно, устраивают на местах, стадионах, спортивных площадках встречи с избирателями, раздают брошюры с их программами и привлекают электорат с помощью певцов и других представителей эстрады.Говорится, что в этот раз в президентской гонке кандидатов идет не борьба программ и платформ, а личностное соревнование между политиками за влияние на народ. Это стало особенно заметно во время агитационного периода.Айнура Токтошева проработала в 2011 году в пиар-команде нынешнего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. По ее словам, лишь 10 процентов населения отдает свои голоса за программы кандидатов. Поэтому перед выборами политтехнологи делают упор в основном на рекламную агитацию при создании портрета кандидата.«Вся остальная масса населения отдает свой голос с учетом личной симпатии, опираясь на лидерские качества политиков и под влиянием рекламных технологий», — сказала Айнура Токтошева.По ее словам, штабы начинают подготовку к выборам за полгода до выборов, за 3 месяца до голосования с помощью политтехнологов создают портрет лидера, близкого к народу.Политолог Эмир Кулов отмечает, что не только у нас, но и в демократической Западной Европе на выборах делается упор на личностные качества кандидата.«Как правило, в большинстве случаев основным фактором выбора избирателем того или иного кандидата является психологический момент. Нравится ли избирателю кандидат или нет? Все от этого зависит. Это считается нерациональным голосованием. Но это не было подтверждено научно», — сказал политолог.По его словам, на этих выборах кандидаты в президенты не в полной мере используют силу социльных медиа.«Есть такое понятие Media visibility (освещение в СМИ) – оно содержит в себе все возможные методы. К ним относятся все традиционные медиа: телевидение, радио, газеты, постеры. Я, честно сказать, думал, что в этот раз кандидаты будут активнее использовать социальные сети», — сказал Кулов.Но в то же время политолог Денис Бердаков считает, что все больше социальных медиа занимают место традиционных СМИ. Особенно это стало находкой для тех политиков, которые не имеют собственных СМИ.«В настоящее время активно используют социальные медиа кандидаты Темир Сариев и Омурбек Бабанов. Мы знаем, что у Бабанова есть собственные СМИ, но все равно он активен в социальных медиа. Сариев же в своей агитации упор делает на социальные медиа. И дело не в том, что он так любит социальные медиа, а просто через них гораздо дешевле и эффективнее донести свои мысли до аудитории», — говорит политолог.Страница Темира Сариева в фейсбуке.По сведениям SMM-специалиста Светланы Марголис, в сети «ВКонтакте» насчитывается 1,3 миллиона кыргызстанцев. Но у пользователей данной сети очень негативная реакция на рекламу. На втором месте стоят соцсеть «Одноклассники» — там зарегистрировано 730 тысяч кыргызстанцев. «Фейсбук» стоит на третьем месте — там зарегистрировано 440 тысяч кыргызстанцев. «Инстаграм» не рассматривается как социальная сеть, но тем не менее в этом мобильном приложении сидит полмиллиона кыргызстанцев.По ее словам, статистика по распространенности интернета в стране расплывчата. Она добавила, что приведенные цифры были озвучены, опираясь на внешние показатели.По мнению российских специалистов в индустрии интернет-агитации, президентом станет тот кандидат, который сможет хорошо прорекламировать себя в интернете.В период агитации на этих выборах наблюдается еще одна особенность – усиление выброса фейковых новостей, издание кандидатами в президенты очерняющих друг друга мем-портретов.Особенно много карикатур, демотиваторов, фейковых новостей выпускается в отношении кандидата от властей Сооронбая Жээнбекова и Омурбека Бабанова. Заметно, что для достижения победы кандидаты прилагают все усилия.Однако некоторые эксперты отмечают, что несмотря на применение самых современных технологий в привлечении электората, при голосовании могут сыграть свою роль совсем другие факторы.«Это называется Local leaders (местное руководство) — в каждом, даже маленьком селе, есть свои главы или авторитетные лица. И эти люди могут сыграть решающую роль на выборах. Есть и другие факторы, да и административный ресурс еще никто не отменял. Есть, кроме того, и региональный фактор, без него никак. Помимо этого, большую роль играет и скрытое участие криминала, религиозных деятелей в предвыборном процессе, которые мобилизуют население и призывают голосовать за того или иного кандидата. И, как показали парламентские выборы 2015 года, а также выборы в местные кенеши, фактор подкупа голосов еще никто не отменял», — говорит политолог Даниэль Кадырбеков.В Кыргызстане 15 октября пройдут президентские выборы, а с 10 сентября стартовали предвыборные кампании претендентов на кресло. На президентский пост претендуют 11 кандидатов.

