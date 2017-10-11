Крушение самолета под Алматы: Скончалась женщина, спасать которую летел разбившийся борт санавиации

Крушение самолета под Алматы: Авиакомпания отрицает неисправность в двигателях

Тела двух погибших в авиакрушении под Алматы доставили в Кыргызстан

Казахстан: Пять человек погибли во время крушения самолета санавиации. Двое из них оказались кыргызстанцами

В больнице Шымкента скончалась женщина, на тяжелые роды которой в начале октября из Алматы вылетел самолет санавиации.Тогда самолет не долетел до роженицы — разбился под Алматы. Женщина смогла родить шестого ребенка, но из-за тяжелого состояния здоровья умерла 8 октября.Ранее, в сентябре 2017 года, 30-летнюю женщину доставили в Шымкент из Туркестана, города на юге Казахстана у реки Сырдарья.По данным медиков, она страдала от множества заболеваний: метрита, сепсиса, гепатита и анемии. В течение нескольких недель местные специалисты боролись за ее жизнь.Именно поэтому двое врачей из Алматы на самолете санавиации отправились в Шымкент — они должны были осмотреть роженицу и проконсультировать медиков по поводу ее дальнейшего лечения.Но самолет разбился неподалеку от Алматы, у села Междуреченское.Погибли все пять человек, которые находились в нем. В том числе два гражданина Кыргызстана – пилот Геннадий Цой и авиатехник Бейшебек Акматбаев.Точные причины крушения самолета пока неизвестны. По предварительным данным самолет мог упасть из-за неисправности в двигателях, хотя в авиакомпании эту информацию опровергают.Тела погибших кыргызстанцев доставили на родину в ночь с 4 на 5 октября. Компания оплатила расходы по транспортировке тел и организации похорон. Также семьям погибших выплатили по 1 млн тенге (около 3 тысяч долларов).

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