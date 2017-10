США: В пожаре на калифорнийских виноградниках погибли 15 человек

Чаткал: После пожара в многоквартирном доме без жилья остались 29 человек

A destroyed home is seen at a residential neighborhood along Fountaingrove Parkway during the Tubbs Fire in Santa Rosa, California, U.S., October 10, 2017. REUTERS/Stephen LamПожар в окрестностях долины Напа, центра производства калифорнийского вина, вспыхнул еще в воскресенье из-за сухих сильных ветров.REUTERS/Stephen LamК концу вторника огонь охватил уже более 45 тысяч гектар земли, уничтожив больше 1500 строений.Это самый сильный пожар в регионе за всю историю — погибли как минимум 15 человек, 150 человек числятся пропавшими без вести, проводится эвакуация жителей.Фото: REUTERS/Stephen LamГубернатор Калифорнии Джерри Браун ввел режим чрезвычайного положения в ряде округов штата.«Огонь уже уничтожил много строений и угрожает уничтожить еще тысячи домов, в связи с чем необходимо эвакуировать тысячи жителей», — заявил он.REUTERS/Stephen LamПожар произошел во время сбора винограда, но большая часть урожая была уже убрана. Однако виноделы утверждают, что сильный дым может испортить виноград.Напа — округ в Калифорнии, известный на весь мир своими виноградниками и вином сорта каберне-совиньон. По данным 2011 года, в округе более 780 виноделен и 1600 виноградников.

