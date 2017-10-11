США: В пожаре на калифорнийских виноградниках погибли 15 человек

A destroyed home is seen at a residential neighborhood along Fountaingrove Parkway during the Tubbs Fire in Santa Rosa, California, U.S., October 10, 2017. REUTERS/Stephen LamВ пожаре на калифорнийских виноградниках погибли 15 человек, пропали без вести 150. Огонь уничтожил около 1500 домов и виноделен местных жителей.
Пожар в окрестностях долины Напа, центра производства калифорнийского вина, вспыхнул еще в воскресенье из-за сухих сильных ветров.
REUTERS/Stephen Lam
К концу вторника огонь охватил уже более 45 тысяч гектар земли, уничтожив больше 1500 строений.
Это самый сильный пожар в регионе за всю историю — погибли как минимум 15 человек, 150 человек числятся пропавшими без вести, проводится эвакуация жителей.
Фото: REUTERS/Stephen Lam
Губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел режим чрезвычайного положения в ряде округов штата.
«Огонь уже уничтожил много строений и угрожает уничтожить еще тысячи домов, в связи с чем необходимо эвакуировать тысячи жителей», — заявил он.
REUTERS/Stephen Lam
Пожар произошел во время сбора винограда, но большая часть урожая была уже убрана. Однако виноделы утверждают, что сильный дым может испортить виноград.
Напа — округ в Калифорнии, известный на весь мир своими виноградниками и вином сорта каберне-совиньон. По данным 2011 года, в округе более 780 виноделен и 1600 виноградников. По теме:Чаткал: После пожара в многоквартирном доме без жилья остались 29 человекСемь граждан Узбекистана погибли в пожаре в Санкт-ПетербургеПожар в Лондоне: Полиция считает погибшими 79 человек
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282535-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.