Австрия: Актера в костюме акулы оштрафовали из-за запрета ношения бурок и никабов

Фото: wien.orf.atВ Австрии полиция оштрафовала актера в костюме акулы, который рекламировать сеть магазинов McShark. Ранее власти страны запретили носить вещи, которые закрывают лицо. Под запрет попали мусульманские бурки и никабы, а также клоунские маски.
Австрийская полиция оштрафовала актера в костюме акулы — его лицо было полностью закрыто, что является нарушением закона.
Мужчина отказался снимать костюм акулы и его оштрафовали.
Кроме того, полиция сделала предупреждение уличным музыкантам, которые выступали в масках животных.
Власти Австрии с 1 октября этого года запретили ношение головных уборов, закрывающих лицо. Лицо должно быть открыто от подбородка до линии волос.
Под запретом оказались мусульманские одеяния — никабы и бурки, также под запрет попали клоунские маски и другие вещи, закрывающие лицо.
Закон не запрещает мусульманкам носить хиджаб, так как он оставляет лицо открытым.
Штраф за нарушение этого закона составляет 150 евро.
Представители мусульманского сообщества осудили подобный запрет, а алжирский миллионер пообещал выплатить любой штраф, выписанный женщине за ношение никаба или бурки.
Во Франции и Бельгии запрет на ношение бурки и никаба был введен еще в 2011 году, а парламент Германии одобрил законопроект о запрете ношения мусульманских платков для госслужащих и военных.
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