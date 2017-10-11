Австрия: Актера в костюме акулы оштрафовали из-за запрета ношения бурок и никабов

Австрия: Вступил в силу запрет на ношение бурок, никабов и клоунских масок

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Фото: wien.orf.atАвстрийская полиция оштрафовала актера в костюме акулы — его лицо было полностью закрыто, что является нарушением закона.Мужчина отказался снимать костюм акулы и его оштрафовали.Кроме того, полиция сделала предупреждение уличным музыкантам, которые выступали в масках животных.Власти Австрии с 1 октября этого года запретили ношение головных уборов, закрывающих лицо. Лицо должно быть открыто от подбородка до линии волос.Под запретом оказались мусульманские одеяния — никабы и бурки, также под запрет попали клоунские маски и другие вещи, закрывающие лицо.Закон не запрещает мусульманкам носить хиджаб, так как он оставляет лицо открытым.Штраф за нарушение этого закона составляет 150 евро.Представители мусульманского сообщества осудили подобный запрет, а алжирский миллионер пообещал выплатить любой штраф, выписанный женщине за ношение никаба или бурки.Во Франции и Бельгии запрет на ношение бурки и никаба был введен еще в 2011 году, а парламент Германии одобрил законопроект о запрете ношения мусульманских платков для госслужащих и военных.

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