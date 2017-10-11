Ош: Милиция задержала подозреваемых в подкупе голосов за Бабанова

Дела о подкупах голосов



Ош: Суд прекратил дело о подкупе голосов представителями штаба Бабанова из-за примирения сторон



Генпрокуратура: Возбуждено дело по факту подкупа голосов представителями штаба Бабанова



Пресс-служба МВД сообщила, что задержание произошло днем 10 октября после того, как в милицию поступило сообщение о неизвестных, которые вывозят «подозрительные» коробки из избирательного штаба Бабанова.По данным милиции, были задержаны два жителя Оша, у которых нашли 185 тысяч сомов и 6 коробок с письмами, адресованных жителям с просьбой поддержать Бабанова.Один из задержанных признался, что деньги предназначались для подкупа голосов. Милиция Оша передала материалы дела в местный суд и территориальную избирательную комиссию для рассмотрения.Штаб Бабанова назвал действия МВД «вопиющим фактом», а их обвинения в подкупе голосов «преступным оговором».«Штабы Бабанова не занимались и не занимаются подкупом избирателей.Эти обстоятельства являются очередной инсценированной провокацией, направленной против нашего кандидата», — сказано в заявлении.В штабе считают, что машина с их сотрудниками была остановлена «беспричинно, а досмотр был осуществлен незаконно».По версии штаба, в коробках находились материалы, утвержденные Центризбиркомом.«На водителя и агитатора, находившихся в машине, оказывалось давление, после чего они дали ложные показания. Ничего незаконного в перевозке агитматериалов нет. Факт наличия денежных средств у людей — не является противозаконным», — говорится в заявлении штаба.Республиканский штаб Бабанова направил заявление в Генпрокуратуру о превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностных полномочий сотрудниками МВД.Это уже не первый случай, когда агитаторов Бабанова обвиняют в подкупе голосов. Ошский городской суд прекратил 3 октября уголовное дело по факту подкупа голосов со стороны агитаторов Бабанова, несмотря на то, что вина подозреваемых «была доказана».Дело прекратили из-за примирения сторон. Ранее суд возбудил уголовное дело по заявлению местного жителя, которому предложили за 2 тысячи сомов проголосовать за Бабанова.Тогда избирательный штаб политика назвал это «очередной провокацией и одной из форм использования административного ресурса».Октябрьский районный суд Бишкека рассматривает дело по другому факту подкупа голосов представителями штаба Бабанова.Бишкекчанин написал заявление в милицию о том, что его хотели подкупить. В качестве доказательства он предоставил видеозапись разговора с координаторами штаба политика, которые обсуждали план подкупа голосов.По данным Генпрокуратуры, на видео две женщины в возрасте 30-35 лет объясняют порядок подкупа голосов избирателей по форме №2, которые должны будут проголосовать за Бабанова на дополнительном избирательном участке в микрорайоне Асанбай. Это дело штаб кандидата в президенты не прокомментировал.Уголовный кодекс предусматривает штраф в размере от 100 до 300 тысяч сомов, либо лишение свободы на срок от 1 года до 3 лет по статье «Подкуп голосов».Омурбек Бабанов — основной оппонент провластного кандидата на пост президента Сооронбая Жээнбекова, который выдвигается на выборах от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), пользующейся покровительством президента Алмазбека Атамбаева.Выборы президента пройдут 15 октября. За пост главы государства борются 11 человек.

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