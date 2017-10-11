Авторизация
 
  • 06:27 – На 6 дней раньше новости и слухи «Дом-2» сегодня, 5 июня: скандальные новости, сплетни 
  • 06:26 – «Дом 2» - свежие новости и слухи сегодня 5 июня 2017: Катю Жужу сменит Наталья Варвина; Майя Донцова призналась в фиктивности своей пары 
  • 06:25 – Дом 2 – последние новости и слухи на сегодня 5 июня 2017: Ефременковой посоветовали сделать прививку от бешенства; Александре Черно не понравилось на Сейшелах 
  • 06:24 – В Сеть утекли снимки не выпущенного смартфона Microsoft‍ 


Иссык-Куль: За изнасилование женщины и избиение ее мужа задержан милиционер


Сотрудника милиции Джети-Огузского района Иссык-Кульской области задержали и водворили в каракольский изолятор временного содержания. По факту изнасилования и избиения возбудили уголовное дело.

Милиционера задержали и посадили в ИВС вечером 10 октября. Утром того же дня в милицию обратилась потерпевшая.

Женщина рассказала, что сотрудник милиции ее изнасиловал, а ее мужа избил — супруга госпитализировали,

Задержанный оказался сотрудником ОВД Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

Он был соседом потерпевших и находился в алкогольном опьянении.

В пресс-службе ОВД Иссык-Кульской области сообщили, что ведется служебное расследование.

По факту изнасилования и избиения возбудили уголовное дело.

По теме:

  • Как происходило изнасилование в Балыкчы — версии жертвы и обвиняемого

  • Изнасилование ребёнка в Сузаке: Имам приговорен к семи годам лишения свободы

  • Москва: Против полицейского возбуждено дело за изнасилование кыргызстанки


    • Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282496-news.html
    Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

    Смотрите также

    КОММЕНТАРИИ:
    Мы в соцсетях
    • Facebook
    • Twitter
    • Вконтакте
    «Газета.kg»
    Курсы валют НБКР
    68.4092
    +0.11%
    80.5792
    +0.49%
    1.1780
    +0.53%
    0.2026
    +1.66%