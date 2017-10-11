Иссык-Куль: За изнасилование женщины и избиение ее мужа задержан милиционер

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Милиционера задержали и посадили в ИВС вечером 10 октября. Утром того же дня в милицию обратилась потерпевшая.Женщина рассказала, что сотрудник милиции ее изнасиловал, а ее мужа избил — супруга госпитализировали,Задержанный оказался сотрудником ОВД Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.Он был соседом потерпевших и находился в алкогольном опьянении.В пресс-службе ОВД Иссык-Кульской области сообщили, что ведется служебное расследование.По факту изнасилования и избиения возбудили уголовное дело.

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