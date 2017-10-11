Неизвестный мужчина «проник» в дом Омурбека Бабанова. Милиция считает, что он заблудился

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Штаб политика опубликовал информацию о проникновении в дом Бабанова днем 10 октября. По их словам, инцидент произошел в ночь с 9 на 10 октября.«Около 3 часов ночи на территорию дома кандидата в президенты, лидера парламентской фракции «Республика – Ата-Журт» Омурбека Бабанова проник мужчина. Он проник за ограду дома, где был задержан службой охраны и передан сотрудникам милиции», — заявили в штабе.Задержанным оказался 26-летний гражданин Казахстана Антон Шутов. По его словам, в ту ночь он поссорился с женой, выпил и заблудился.Как сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области, в отделение милиции Аламединского района с просьбой отреагировать на «незаконное проникновение» на частную собственность обратилась супруга политика Рита Бабанова.Следствие установило, что Шутов временно проживает на той же улице в соседнем доме. Штаб Бабанова утверждает, что задержанный ранее работал в доме зампредседателя Таможенной службы Раима Матраимова.В милиции сказали, что он не проникал на территорию дома.«[…] Но на территорию частного владения не проникал. У забора его задержал сотрудник, осуществлявший охрану объекта, и далее передал работникам КПП», — говорят правоохранители.Телеканал НТС утверждает, что Шутов до проникновения во владения Бабанова пересек дом сотрудников американского посольства.По результатам проверок, уголовное дело против казахстанца не возбудили, но решили привлечь задержанного к административной ответственности по статье «Распитие спиртных напитков» Кодекса об административной ответственности.

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