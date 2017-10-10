Кыргызстан и Узбекистан заключили контракты на поставку товаров на сумму более $200 млн

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В Ташкенте 6 октября прошел кыргызско-узбекский бизнес-форум, на котором правительства Кыргызстана и Узбекистана договорились о совместном производстве автобусов и сельскохозяйственной техники.Однако, подробности этого соглашения пока неизвестны.Также стороны договорились о создании дилерских центров, поставках кабельного оборудования, строительстве торгово-развлекательного центра в Оше и филиале технической школы «Артель».Кыргызское и узбекское правительство заключили контракты на поставку товаров на сумму более 200 млн долларов.Министерство экономики Кыргызстана сообщает, что на форуме подписаны меморандумы о сотрудничестве между автомобилестроительными фирмами и союзами ювелиров двух стран.Кроме того, Кыргызстан сможет поставлять в Узбекистан шины, воду, мед, растительное масло, натуральный камень и травертин.Министр экономики Кыргызской Республики Артем Новиков заявил, что нужно увеличивать товарооборот между странами.«Не нужно конкурировать между собой, нужно совместно и сплоченно конкурировать на рынках третьих стран», — заявил Новиков.

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