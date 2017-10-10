«Засуну телефон в одно место»: Милиционера уволили за угрозы водителю

https://www.facebook.com/100004779879473/videos/879905918845396/



Наша милиция нас "бережет"!?Или как один ДСПник послал водителя.Ну что можно сказать…да в общем то ничего…Печально все ((



Posted by Айсылу Ельчина on Tuesday, September 26, 2017





«По 100 сомов на чай» — водитель заснял, как милиционер учит давать взятки



Видео с угрозами со стороны милиционера появилось в сети 26 сентября — спустя две недели разбирательств милиционера уволили с работы.Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила журналисту Kloop.kg, что вместе с этим милиционером были отстранены двое других патрульных, которые также были засняты на видео, но не предпринимали никаких действий.На видео запечатлено, как сотрудник милиции в гражданской одежде составляет протокол на водителя. Последний снимает процесс на телефон, чем вызывает недовольство милиционера — правоохранитель начинает угрожать водителю тем, что «засунет телефон в одно место», а после этого посылает его «на хуй».На протяжении всего видео водитель просит сотрудника милиции показать удостоверение, но милиционер отказывается подчиниться и предлагает в ответ заплатить ему деньги, чтобы автомобилист мог получить права назад.«Я тебе говорю, заплати 320 сом и забирай свои права», — говорит на видео милиционер.

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