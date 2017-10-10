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«Засуну телефон в одно место»: Милиционера уволили за угрозы водителю


Сотрудника милиции уволили с работы за угрозы водителю «засунуть телефон в одно место». Милиционеру не понравилось, что автомобилист начал снимать на видео процесс заполнения протокола.

Видео с угрозами со стороны милиционера появилось в сети 26 сентября — спустя две недели разбирательств милиционера уволили с работы.

Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила журналисту Kloop.kg, что вместе с этим милиционером были отстранены двое других патрульных, которые также были засняты на видео, но не предпринимали никаких действий.

На видео запечатлено, как сотрудник милиции в гражданской одежде составляет протокол на водителя. Последний снимает процесс на телефон, чем вызывает недовольство милиционера — правоохранитель начинает угрожать водителю тем, что «засунет телефон в одно место», а после этого посылает его «на хуй».





https://www.facebook.com/100004779879473/videos/879905918845396/

Наша милиция нас "бережет"!?Или как один ДСПник послал водителя.Ну что можно сказать…да в общем то ничего…Печально все ((

Posted by Айсылу Ельчина on Tuesday, September 26, 2017


На протяжении всего видео водитель просит сотрудника милиции показать удостоверение, но милиционер отказывается подчиниться и предлагает в ответ заплатить ему деньги, чтобы автомобилист мог получить права назад.

«Я тебе говорю, заплати 320 сом и забирай свои права», — говорит на видео милиционер.

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