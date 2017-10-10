«Республика — Ата-Журт», «Онугуу-Прогресс» и «Ата Мекен» обвинили КТРК в «черном пиаре» против Бабанова



Штаб Бабанова подаст в суд на КТРК и другие СМИ за распространение «ложной» информации



Бабанов потребовал лишить «Вечерний Бишкек» аккредитации на выборах



Бабанов пожаловался в ЦИК на пять новостных изданий



Обращение с обвинениями в адрес КТРК было сделано 10 октября фракцией «Республика — Ата-Журт» Омурбека Бабанова. Его подписали также депутаты из «Онугуу-Прогресса» и «Ата Мекена».Депутаты этих трех фракций обвинили КТРК в «черном пиаре», «прямом давлении» на Бабанова и «введении в заблуждение избирателей».В заявлениях, которые представители фракций отправили в Генпрокуратуру и ЦИК, не указывается о каких конкретно материалах идет речь.Однако парламентарии считают, что материалы КТРК о Бабанове «направлены на возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрелигиозной вражды и унижении национального достоинства».Депутаты попросили Генпрокуратуру дать правовую оценку и привлечь к ответственности гендиректора КТРК Илима Карыпбекова и его сотрудников, которые отвечали за выпуск этих материалов.От Центризбиркома заявители потребовали реагировать на факты нарушений со стороны телеканала.Депутаты посоветовали наблюдательному совету КТРК созвать заседание и рассмотреть действия гендиректора телеканала.Сам Карыпбеков сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что все кандидаты в президенты сейчас обращаются в КТРК с различными претензиями, но телеканал все освещает в рамках закона.«Сейчас предвыборный период подходит к концу. Я понимаю, что страсти до предела накалены, на сегодняшний день нет ни одного довольного кандидата. Все кандидаты в президенты обращаются с различными претензиями, что они хотят себя видеть на главном канале в том или ином виде. КТРК старается все освещать в рамках закона», — сказал он.По его словам, кандидаты на пост президента жалуются на телеканал «для своих политических целей и пиара».«Большая часть политиков, которые обращаются с претензией — им не нужны судебные разбирательства, они используют это для своих политических целей, пиара, политических заявлений, чтобы на них обратили внимание и так далее», — сказал Карыпбеков.Глава КТРК надеется, что органы, в которые обратились депутаты, «дадут объективную правовую оценку» его действиям.Представители штаба Бабанова еще 21 сентября заявили, что подадут в суд на КТРК за распространение «ложной» информации.На телеканале 20 сентября вышел сюжет «Адамдын амалы чексиз», в котором рассказывается о встрече Бабанова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и негативной реакции МИД Кыргызстана на эту встречу.Соратник Бабанова и депутат от фракции «Республика — Ата-Журт» Мирлан Жээнчороев 21 сентября назвал сюжет на КТРК «попыткой очернения» кандидата.Представители Бабанова потребовали от ЦИКа лишить КТРК аккредитации на освещение президентских выборов, а от Генпрокуратуры дать правовую оценку действиям журналистов телеканала.Центризбирком и Генпрокуратура пока не закончили рассмотрение жалоб Бабанова.Омурбек Бабанов — основной оппонент провластного кандидата на пост президента Сооронбая Жээнбекова, который выдвигается на выборах от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), пользующейся покровительством президента Алмазбека Атамбаева.Выборы президента пройдут 15 октября, за пост главы государства борются 11 человек.

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