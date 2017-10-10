Правительство: Турецкая компания полностью перечислила компенсации пострадавшим от авиакатастрофы

Фото: Тилек БейшеналиевПравительство заявило, что турецкая компания, которая владела рухнувшим на поселок Дачи-СУ самолетом, полностью перечислила компенсации пострадавшим. Сумму компенсаций власти озвучивать на стали, но пообещали создать мемориал на месте трагедии.
Первый заместитель руководителя аппарата президента Мухамметкалый Абулгазиев заявил на заседании в правительстве 10 октября, что пострадавшим и родственникам погибших в авиакатастрофе полностью выплачены компенсации.
«Суммы компенсаций согласованы с пострадавшими. На сегодня все полагающиеся средства перечислены от турецкой стороны в полном объеме. Денежные средства, поступившие от граждан и организаций на специальный счет Министерства чрезвычайных ситуаций, были перечислены на персональные банковские счета пострадавших и родственников погибших граждан», — сказал Абулгазиев.
Для детей, оставшихся сиротами и полусиротами, деньги перечислили на депозитные счета в национальной и иностранной валюте. Эти счета станут доступны для снятия после того, как детям исполнится 18 лет.
Власти не озвучивают сумму компенсаций «по просьбе пострадавших, из этических соображений и в целях безопасности».
Правительство восстановило утраченные документы всем пострадавшим. Также пострадавшим оказали медицинскую и психологическую помощь, в том числе 34 человека прошли реабилитацию в курортном городе Анталия в Турции.
Власти планируют построить мемориал на месте трагедии, который увековечит память погибших.
Крушение грузового «Боинга-747» произошло 16 января в поселке Дачи-СУ. Самолет рухнул на жилые дома. В результате крушения погибли 39 человек, в том числе четыре члена экипажа.
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