Правительство: Турецкая компания полностью перечислила компенсации пострадавшим от авиакатастрофы



Авиакатастрофа в Дачи-СУ: Власти не будут разглашать сумму компенсаций, выплаченных пострадавшим



«24.kg»: Какую компенсацию получили пострадавшие от крушения «Боинга»



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Крушение «Боинга-747»: Первые 12 часов после трагедии



Фото: Тилек БейшеналиевПервый заместитель руководителя аппарата президента Мухамметкалый Абулгазиев заявил на заседании в правительстве 10 октября, что пострадавшим и родственникам погибших в авиакатастрофе полностью выплачены компенсации.«Суммы компенсаций согласованы с пострадавшими. На сегодня все полагающиеся средства перечислены от турецкой стороны в полном объеме. Денежные средства, поступившие от граждан и организаций на специальный счет Министерства чрезвычайных ситуаций, были перечислены на персональные банковские счета пострадавших и родственников погибших граждан», — сказал Абулгазиев.Для детей, оставшихся сиротами и полусиротами, деньги перечислили на депозитные счета в национальной и иностранной валюте. Эти счета станут доступны для снятия после того, как детям исполнится 18 лет.Власти не озвучивают сумму компенсаций «по просьбе пострадавших, из этических соображений и в целях безопасности».Правительство восстановило утраченные документы всем пострадавшим. Также пострадавшим оказали медицинскую и психологическую помощь, в том числе 34 человека прошли реабилитацию в курортном городе Анталия в Турции.Власти планируют построить мемориал на месте трагедии, который увековечит память погибших.Крушение грузового «Боинга-747» произошло 16 января в поселке Дачи-СУ. Самолет рухнул на жилые дома. В результате крушения погибли 39 человек, в том числе четыре члена экипажа.

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