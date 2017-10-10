ЦИК вынес третье предупреждение Бабанову (его не снимут с выборов)



ЦИК вынесет предупреждение Бабанову за баннер с Жээнбековым



ЦИК вынес Бабанову предупреждение за то, что за него агитировал религиозный деятель



Члены Центризбиркома изучили 19 жалоб из-за высказываний Бабанова в микрорайоне Он-Адыр в Оше — претензии были связаны с тем, что кандидат якобы «призывал к межнациональной вражде и изменению конституционного строя».«ЦИК, изучив жалобы, решил, что требования подлежат удовлетворению.Кандидаты не должны использовать агитацию с целью изменения конституционного строя», — сказала на заседании представитель ЦИК Канышай Мамытова.Комиссия посчитала, что в словах Бабанова «Будьте едиными. Народ — это сель, а сель сметает все на своем пути. Если хоть один милиционер будет обижать узбеков, то он уйдет со своей должности» есть «призыв к неповиновению представителям власти».По словам Мамытовой, Бабанов должен был «отдавать отчет своим словам» и «заботиться о целостности общества».«ЦИК выражает озабоченность словами Бабанова о том, что избиратели должны прийти на участки 15 октября и отстоять результаты выборов. ЦИК воспринимает такие призывы, как призыв к дестабилизации в день голосования», — сказала она.По итогам обсуждения, ЦИК вынес третье предупреждение Бабанову, но не стал снимать его с президентской гонки.Центризбирком также посчитал, что Бабанов нарушил правила агитации в Он-Адыре, когда юморист Борончу Кудайбергенов упомянул о поддержке кандидата со стороны президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По закону, агитация со стороны иностранных граждан запрещена.Юрист кандидата Эрик Ирискулбеков сказал, что ЦИК должен был дождаться итогов экспертизы со стороны Госкомитета нацбезопасности, чтобы решать, были ли какие-либо незаконные призывы в речи Бабанова.«Я считаю, что рабочая группа превысила свои полномочия. У ЦИК нет основания рассматривать этот вопрос без решения компетентных органов», — сказал Ирискулбеков.Мирсулжан Намазалиев, советник кандидата, заявил на пресс-конференции 10 октября, что слова Бабанова в Он-Адыре, которые были позже опубликованы в СМИ и соцсетях, были вырваны из контекста.«ЦИК торопился вынести очередное предупреждение против Бабанова. Спецслужбы смонтировали отрезок видео и преподнесли это совершенно по-другому», — сказал он.

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