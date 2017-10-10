Салянову приговорили к 5 годам лишения свободы (но с 2029 года)

Дело Саляновой

Суд вынес приговор 10 октября — её приговорили к 5 годам лишения свободы за то, что в бытность министром юстиции она продлила адвокатсткую лицензию Алексею Елисееву, соратнику сына беглого президента Курманбека Бакиева — Максима.Однако исполнение приговора отсрочено до наступления 14 лет её малолетней дочери, которую Салянова родила в июле 2015 года — таким образом, срок заключения начнется только в 2029 году.Судья оставил Салянову под подпиской о невыезде.Перед оглашением приговора судья Кубанычбек Касымбеков отказал Саляновой в последнем слове и не дал её адвокатам подвести итог судебного разбирательства.По словам Саляновой, судья нарушил ее конституционные права, не дав сказать последнее слово.«Мы попросили суд отложить дело на один час, чтобы вернулся адвокат. Судья отказал даже в этом. Он видел, что я без прений, без инструментов, без единого документа. Ему, как человеку, который рассчитывает на какое-то благословение власти, этот час был очень важен. Не было прений адвоката, не было прений моих, не было последнего слова. Мы были в шоке и не успевали реагировать на происходящее», — заявила Салянова, пока судья находился в совещательной комнате.Салянова считает суд над ней «политическим», а итоги процесса — «заказанными». По ее словам, обвинение не предоставило доказательств ее вины.«Я думаю, что именно такие рельефные нарушения ярко показывают, что суд политический, что результат его заказан, приговор заказан, и у судьи не было другого выхода», — сказала она.Уголовное дело против экс-генпрокурора и депутата оппозиционной партии «Ата Мекен» Аиды Саляновой возбудили в декабре 2016 года по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».По версии следствия, Салянова в бытность министром юстиции незаконно продлила лицензию адвокату Алексею Елисееву, который защищал интересы сына беглого президента Курманбека Бакиева — Максима.Сам Елисеев приговорен в Кыргызстане к 6 годам лишения свободы за «злоупотребление полномочиями служащих коммерческих или иных организаций». Юрист покинул Кыргызстан после апрельской революции 2010 года, в ходе которой был свергнут режим Бакиевых.Сама Салянова и ее сторонники считают дело политическим и связанным с критикой президента Алмазбека Атамбаева.Салянова стала открыто критиковать Атамбаева с начала 2015 года. Покидая пост генпрокурора, она обвинила власти в давлении после того, как на её мужа было заведено уголовное дело по подозрению в незаконной поставке угля на ТЭЦ Бишкека.В 2016 году уже будучи депутатом оппозиционной партии «Ата Мекен», Салянова выступила против конституционной реформы Атамбаева и стала одним из ключевых оппозиционных политиков страны.В том же году её муж был приговорён к семи годам условно, а генпрокуратура возбудила уголовное дело — по лицензии Елисеева — уже против самой Саляновой.

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