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Вице-премьер Абдыгулов возглавил штаб по проведению выборов


Первый вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов назначен руководителем штаба по подготовке и проведению президентских выборов. Его назначили на эту должность после гибели вице-премьер-министра Темира Джумакадырова.

Указ о назначении Абдыгулова главой штаба по проведению президентских выборов подписал 10 октября премьер-министр Сапар Исаков.

В состав штаба также вошли глава аппарата правительства Нурханбек Момуналиев и заведующий отделом международного сотрудничества аппарата правительства Айбек Айдарбеков.

Ранее штабом заведовал вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, который 7 октября погиб в автомобильной аварии.

До Джумакадырова ответственным за проведение выборов в правительстве был вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев. Но он был снят с этой должности за «выражение личного предпочтения» провластному кандидату в президенты Сооронбаю Жээнбекову.

Сами президентские выборы пройдут 15 октября 2017 года. Сейчас за пост главы государства состязаются 12 кандидатов. Фаворитами гонки считаются трое — бывшие премьер-министры Сооронбай Жээнбеков, Омурбек Бабанов и Темир Сариев.

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