Вице-премьер Абдыгулов возглавил штаб по проведению выборов



Вице-премьер-министр Темир Джумакадыров погиб в автокатастрофе



Исаков снял Зилалиева с поста руководителя штаба по выборам за «выражение личного предпочтения» Жээнбекову







Джумакадыров, Садыркулов, Бакаев, Исанов: Кыргызские политики и автокатастрофы



Указ о назначении Абдыгулова главой штаба по проведению президентских выборов подписал 10 октября премьер-министр Сапар Исаков.В состав штаба также вошли глава аппарата правительства Нурханбек Момуналиев и заведующий отделом международного сотрудничества аппарата правительства Айбек Айдарбеков.Ранее штабом заведовал вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, который 7 октября погиб в автомобильной аварии.До Джумакадырова ответственным за проведение выборов в правительстве был вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев. Но он был снят с этой должности за «выражение личного предпочтения» провластному кандидату в президенты Сооронбаю Жээнбекову.Сами президентские выборы пройдут 15 октября 2017 года. Сейчас за пост главы государства состязаются 12 кандидатов. Фаворитами гонки считаются трое — бывшие премьер-министры Сооронбай Жээнбеков, Омурбек Бабанов и Темир Сариев.

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