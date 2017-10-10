Чуйская область: Забеременела семиклассница, милиция ищет отца ребенка

Ученица 7-го класса школы №2 в селе Лебединовка Чуйской области забеременела. Против отца ребенка возбудили уголовное дело, ведутся его поиски. Директор школы, где учится девочка, уволилась.
Мать девочки обратилась в школу с заявлением о том, что ребенка необходимо отвезти за рубеж на лечение почек. Администрация выдала матери все необходимые для этого документы. Однако позже администрацию школы уведомили о том, что их ученица поставлена учет из-за беременности.
«Об этом сообщили в отдел образования. Мы выехали, посмотрели. Действительно, администрация школы выдала документы на руки ребенку, что противоречит законодательству», — сказала главный специалист отдела образования по Аламудунскому району Мария Узденова.
В пресс-службе Министерства образования в интервью журналисту Kloop.kg сказали, что мать девочки забрала документы из школы после того, как узнала, что ее дочь беременна.
«Девочка живет с мамой и отчимом. Ведется следственное мероприятие», — сказали в пресс-службе.
Девочка переведена на домашнее обучение. В школе она хорошо училась и не пропускала занятия.
Социальному педагогу и организатору по воспитательной работе объявлен выговор. Директор школы написала заявление об увольнении.
Сейчас ведется поиск отца ребенка. Против него возбуждено уголовное дело.
Фото: «Азаттык»
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