Чуйская область: Забеременела семиклассница, милиция ищет отца ребенка



Таласская область: Ученица 7-го класса родила ребенка, на отца новорожденного возбуждено дело



Мать девочки обратилась в школу с заявлением о том, что ребенка необходимо отвезти за рубеж на лечение почек. Администрация выдала матери все необходимые для этого документы. Однако позже администрацию школы уведомили о том, что их ученица поставлена учет из-за беременности.«Об этом сообщили в отдел образования. Мы выехали, посмотрели. Действительно, администрация школы выдала документы на руки ребенку, что противоречит законодательству», — сказала главный специалист отдела образования по Аламудунскому району Мария Узденова.В пресс-службе Министерства образования в интервью журналисту Kloop.kg сказали, что мать девочки забрала документы из школы после того, как узнала, что ее дочь беременна.«Девочка живет с мамой и отчимом. Ведется следственное мероприятие», — сказали в пресс-службе.Девочка переведена на домашнее обучение. В школе она хорошо училась и не пропускала занятия.Социальному педагогу и организатору по воспитательной работе объявлен выговор. Директор школы написала заявление об увольнении.Сейчас ведется поиск отца ребенка. Против него возбуждено уголовное дело.

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