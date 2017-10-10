Ошская область: Подозреваемые в терроризме ранили двух сотрудников ГКНБ



ГКНБ задержал подозреваемого в планировании создания террористического подполья в Кыргызстане



ГКНБ: Задержан подозреваемый в планировании теракта на мероприятиях «государственного значения»



Пресс-служба ГКНБ сообщила, что 9 октября во время антитеррористической операции два силовика получили ножевые ранения.Главврач Ноокатской территориальной больницы Асамидин Марипов сказал в интервью радио «Азаттык», что один из сотрудников ГКНБ получил ранение в грудь, а у другого задето легкое.По его словам, пострадавшим проведены четырехчасовые операции, они потеряли много крови. Сейчас их состояние оценивается врачами, как удовлетворительное.«В области объявлен план “Перехват”, личности членов международной террористической организации установлены. Ведутся поиски преступников», — сообщила пресс-служба ГКНБ.Милиция Ноокатского района возбудила уголовное дело по факту нападения на сотрудников ГКНБ.

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