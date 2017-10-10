Белоруска стала «Мисс мира на инвалидной коляске»

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Как сообщает «Беларусь.Сегодня», финал шоу состоялся 7 октября в Варшаве, столице Польши. Всего за титул боролись 24 участницы из 15 стран мира.Фото AP Photo/Czarek SokolowskiГлавная корона досталась 23-летней белоруске Александре Чичиковой.«Делаю всё, чтобы показать — инвалидность не ограничение», — написала Мисс мира в соцсетях.Первой вице-мисс стала Лебоханг Воньятси из Южной Африки, а второй вице-мисс — полячка Адрианна Заваджинска.Чичикова отправила заявку на участие спонтанно и до конца держала это в секрете.«За несколько часов до дедлайна записала видео-приветствие для организаторов и заполнила анкету. Об участии никому не рассказывала. Не догадывался никто», — заявила она в интервью одному из изданий.Чичикова учится на психолога и играет в театре. Она не смогла ходить после того, как в 17 лет выпала из окна третьего этажа.По сообщениям «ТСН», это первый в мире конкурс красоты среди девушек на инвалидных колясках.

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