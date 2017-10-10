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Белоруска стала «Мисс мира на инвалидной коляске»


Александра Чичикова из Беларуси стала Мисс мира среди девушек на инвалидных колясках. Всего за титул боролись 24 участницы из 15 стран.

Как сообщает «Беларусь.Сегодня», финал шоу состоялся 7 октября в Варшаве, столице Польши. Всего за титул боролись 24 участницы из 15 стран мира.

Фото AP Photo/Czarek Sokolowski
Главная корона досталась 23-летней белоруске Александре Чичиковой.

«Делаю всё, чтобы показать — инвалидность не ограничение», — написала Мисс мира в соцсетях.

Первой вице-мисс стала Лебоханг Воньятси из Южной Африки, а второй вице-мисс — полячка Адрианна Заваджинска.



Чичикова отправила заявку на участие спонтанно и до конца держала это в секрете.

«За несколько часов до дедлайна записала видео-приветствие для организаторов и заполнила анкету. Об участии никому не рассказывала. Не догадывался никто», — заявила она в интервью одному из изданий.



Чичикова учится на психолога и играет в театре. Она не смогла ходить после того, как в 17 лет выпала из окна третьего этажа.

По сообщениям «ТСН», это первый в мире конкурс красоты среди девушек на инвалидных колясках.

Фото: MissWorld, Getty, AP, фэйсбук

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