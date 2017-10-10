Российский писатель Борис Акунин дописал последний роман о Фандорине

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Фото: фэсбук АкунинаРоссийский писатель Григорий Чхартишвили, более известный под псевдонимом Борис Акунин, написал последнюю книгу из серии «Приключения Эраста Фандорина». Об этом Акунин написал в фэйсбуке.«Извещаю всех заинтересованных лиц, что сего 8 числа десятого месяца 29 года эпохи Хэйсэй закончил последнюю книгу серии “Приключения Эраста Фандорина”», — написал он.Фандорин в книжных иллюстрациях.Писатель отметил, что несмотря на то, что он закончил рукопись, осталось много технической работы — редактура, корректура и оформление.По его словам, выход книги запланирован на 8 февраля 2018 года, ровно 20 лет спустя после выхода первой части серии — романа «Азазель».Фандорин в исполнении Ильи Носика в экранизации романа «Азазель». Сериал «Азазель» вышел в 2002 году.Григорий Чхартишвили — писатель, переводчик и литературовед. Он известен как Борис Акунин, также публиковался под псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин.Егор Бероев сыграл Фандорина в «Турецком гамбите» – экранизации второй книги о приключениях детектива, а Олег Меньшиков в «Статском советнике».Наибольшую известность ему принесла серия книг про Эраста Фандорина в жанре исторических детективов. Сейчас в серию входит 15 романов, три из них — «Статский советник», «Турецкий гамбит» и «Азазель» давно экранизировали, еще два проекта — фильм «Декоратор» и сериал по «Алмазной колеснице» должны выпустить в 2017 и 2018 годах.«Декоратор» с Фандориным-Козловским обещали выпустить сначала в 2015 году, а теперь должны в 2017 году.Права на экранизацию «Азазель» еще в 2010 году выкупили британцы, а играть Эраста Фандорина в нем должен был сначала Антон Ельчин, после – Дэн Стивенс, но фильм так и не увидел свет.В британской экранизации, фильме «Зимняя королева», Фандорина могли сыграть сыграть Антон Ельчин и Дэн Стивенс, а роковую Амалию – Мила Йовович. Но о воплощении проекта ничего неизвестно.Действие книг о Фандорине происходит в конце XIX — начале XX веков. В романе «Азазель» 1998 года, главный герой — 20-летний письмоводитель полицейского управления, который берется за запутанное дело некой тайной организации и успешно с ним справляется.В течение дальнейших книг он расследует различные дела, в основном связанные с убийствами, расследует дела в Японии, Британии, в России — от Санкт-Петербурга до Сибири.

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