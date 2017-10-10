Россия: Власти хотят ограничить работу изданий «Настоящее время» и «Радио Свобода»

Ограничения и санкции против СМИ



Ранее, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пожаловалась на «давление» на российские СМИ в Соединенных Штатах и пообещала подвергнуть американские издания аналогичным санкциям.



В чем заключается «давление», Захарова не объяснила.



Это случилось после заявления главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян в начале октября.



По ее словам, американские власти «потребовали» от канала зарегистрироваться в качестве иностранного агента.



В противном случае они арестуют сотрудников и имущество СМИ.



«На сегодняшний день такого активного давления и просто выдворения фактически из страны, какое мы испытываем в Соединенных Штатах, не было нигде […]. На сегодняшний день до 17 октября мы обязаны сами себя “выпороть” и признаться иностранными агентами», — заявила Симоньян.



Премьер-министр Дмитрий Песков 6 октября выступил с аналогичным заявлением.



Он сказал, что в случае «продолжающегося давления», власти не исключают действий «построенных по принципу взаимности».



«Ряд наших СМИ подвергается беспрецедентному давлению, причем давлению, которое уже существенно затрудняет деятельность наших СМИ в ряде западных стран, прежде всего в данном случае в США», — сказал он.



Официально департамент юстиции США не подтвердил существование письма, которое получила Маргарита Симоньян.



Однако некоторые американские сенаторы считают, что издания «Спутник» и Russia Today должны публиковать свои материалы под знаком иностранного агента.



По их мнению российские СМИ занимаются не информационным вещанием, а «российской пропагандой и дезинформацией».



В частности, как сообщает агентство Рейтерс, американские спецслужбы обвинили Russia Today во «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года.



Они посчитали, что телеканал «часть государственной пропагандистской машины, которая поддерживала Кремль, чтобы повлиять на исход выборов».



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