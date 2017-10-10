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Россия: Власти хотят ограничить работу изданий «Настоящее время» и «Радио Свобода»


настоящее время и радио свободаМинистерство юстиции России предупредило журналистов независимых изданий, что могут ограничить их работу. Это случилось после заявлений об аналогичных санкциях против российских СМИ в США.

Письмо с предупреждением Министерство юстиции России выслало 9 октября, оно было подписано представителем ведомства Владимиром Титовым.

Письмо получили редакции изданий «Радио Свобода» и «Настоящее время».

Мужчина ссылается на закон, который позволяет ограничить работу журналистов изданий из тех стран, чьи власти, в свою очередь, вводят ограничения для российских СМИ.

Директор телеканала «Настоящее время» Дэйзи Синделар рассказала, что пока они продолжают свою деятельность и не ожидают ограничений со стороны России.

«У нас нет конкретной информации о каких-либо действиях, направленных против RT в Соединенных Штатах, и поэтому у нас нет причин ожидать ответных действий. Если это дело когда-то поднимется выше уровня слухов, мы первые об этом сообщим», — ответила Синделар.

В ответном заявлении Минюсту, вице-президент и главный редактор «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Ненад Пейич подчеркнул, что получившие предупреждения СМИ — «журналистские, а не политические организации».

«Мы верим, что будем иметь возможность и в дальнейшем продолжать выполнение нашей миссии», — сказал он.

Ограничения и санкции против СМИ



Ранее, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пожаловалась на «давление» на российские СМИ в Соединенных Штатах и пообещала подвергнуть американские издания аналогичным санкциям.

В чем заключается «давление», Захарова не объяснила.

Это случилось после заявления главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян в начале октября.

По ее словам, американские власти «потребовали» от канала зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

В противном случае они арестуют сотрудников и имущество СМИ.

«На сегодняшний день такого активного давления и просто выдворения фактически из страны, какое мы испытываем в Соединенных Штатах, не было нигде […]. На сегодняшний день до 17 октября мы обязаны сами себя “выпороть” и признаться иностранными агентами», — заявила Симоньян.

Премьер-министр Дмитрий Песков 6 октября выступил с аналогичным заявлением.

Он сказал, что в случае «продолжающегося давления», власти не исключают действий «построенных по принципу взаимности».

«Ряд наших СМИ подвергается беспрецедентному давлению, причем давлению, которое уже существенно затрудняет деятельность наших СМИ в ряде западных стран, прежде всего в данном случае в США», — сказал он.

Официально департамент юстиции США не подтвердил существование письма, которое получила Маргарита Симоньян.

Однако некоторые американские сенаторы считают, что издания «Спутник» и Russia Today должны публиковать свои материалы под знаком иностранного агента.

По их мнению российские СМИ занимаются не информационным вещанием, а «российской пропагандой и дезинформацией».

В частности, как сообщает агентство Рейтерс, американские спецслужбы обвинили Russia Today во «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года.

Они посчитали, что телеканал «часть государственной пропагандистской машины, которая поддерживала Кремль, чтобы повлиять на исход выборов».

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    • Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282186-news.html
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