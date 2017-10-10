Нобелевскую премию по экономике получил Ричард Талер за «соединение экономики с психологией»

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Global Look Press/ZUMA/Geoff PughШведская королевская академия объявила имя лауреата 9 октября. Награду получит американец Ричард Талер за «соединение экономики с психологией».Американец в своих работах исследовал поведение людей и их влияние на работу организации и финансовые рынки.«Он показал, как эти человеческие черты систематически влияют на принятие решений людьми, а также на рыночные результаты», — объяснили в Нобелевском комитете.Талер также один из основателей целого направления в экономической теории — поведенческих финансов.Вместе со многими экономистами он проводил эксперименты, которые показали, как из-за особенностей человеческого восприятия люди иногда могут принять нерациональные действия.Например, в одном из экспериментов он определил, что люди ценят больше вещи, которыми владеют, чем такие же вещи, которые им не принадлежат.Здесь работает страх потерять то, что уже есть у человека.По его мнению люди оценивают ценность вещи по отношению к чему-либо.В заметке Нобелевского комитета также приводится пример нерационального поведения людей при распродаже.«Увидев вещи со скидкой на распродаже, человек оценивает их намного выше, чем такие же вещи, продающиеся по такой же цене, но без скидки», — цитируют они Талера.Церемония вручения премий пройдет 10 декабря 2017 года в столицах Норвегии и Швеции — Осло и Стокгольме.Ранее уже были объявлены лауреаты в области литературы, физики, химии, медицине, а также премии мира.Нобелевская премия по экономике или премия Шведского Национального банка по экономическим наукам — самая престижная награда в мире в этой области.Она учреждена банком Швеции в память филантропа Альфреда Нобеля и присуждается ежегодно с 1969 года.

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