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Выборы-2017: ЦИК снял Торобаева с президентской гонки


Центризбирком официально снял кандидатуру лидера партии «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева с президентской гонки. Ранее политик объединился с кандидатом в президенты Омурбеком Бабановым и заявил, что поддержит его на выборах.

Рабочая группа Центризбиркома приняла решение о снятии кандидатуры Торобаева с президентской гонки 7 октября. Сам политик заявил об этом на встрече с избирателями в городе Кочкор-Ата Джалал-Абадской области.

«Дерево не может стать лесом, поэтому я объединился с Бабановым и сейчас я подал заявление в ЦИК о том, чтобы снять свою кандидатуру», — заявил Торобаев.

Политики объединились в тандем 17 сентября, под девизом «Бабанов — президент, Торобаев — премьер-министр». В своей речи лидер «Онугуу-Прогресс» назвал Бабанова «достойным кандидатом», которого он поддержит «ради народа».    

Ранее Торобаев входил в политическое объединение «Кайра Жаралуу» вместе с Камчыбеком Ташиевым, Адаханом Мадумаровым и Ахматбеком Келдибековым.

Четверка политиков заявляла, что выдвинет единого кандидата. Однако сделать этого не удалось и объединение распалось.

Ташиев объединился с главным соперником Бабанова на этих выборах — Сооронбаем Жээнбековым.

Выборы пройдут 15 октября, на пост президента претендуют 11 человек. 

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