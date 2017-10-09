Выборы-2017: ЦИК снял Торобаева с президентской гонки

Центризбирком официально снял кандидатуру лидера партии «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева с президентской гонки. Ранее политик объединился с кандидатом в президенты Омурбеком Бабановым и заявил, что поддержит его на выборах.
Рабочая группа Центризбиркома приняла решение о снятии кандидатуры Торобаева с президентской гонки 7 октября. Сам политик заявил об этом на встрече с избирателями в городе Кочкор-Ата Джалал-Абадской области.
«Дерево не может стать лесом, поэтому я объединился с Бабановым и сейчас я подал заявление в ЦИК о том, чтобы снять свою кандидатуру», — заявил Торобаев.
Политики объединились в тандем 17 сентября, под девизом «Бабанов — президент, Торобаев — премьер-министр». В своей речи лидер «Онугуу-Прогресс» назвал Бабанова «достойным кандидатом», которого он поддержит «ради народа».
Ранее Торобаев входил в политическое объединение «Кайра Жаралуу» вместе с Камчыбеком Ташиевым, Адаханом Мадумаровым и Ахматбеком Келдибековым.
Четверка политиков заявляла, что выдвинет единого кандидата. Однако сделать этого не удалось и объединение распалось.
Ташиев объединился с главным соперником Бабанова на этих выборах — Сооронбаем Жээнбековым.
Выборы пройдут 15 октября, на пост президента претендуют 11 человек.
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