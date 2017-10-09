Атамбаев отменил визит в Сочи из-за опасений о «массовых беспорядках»



«Я вернусь, а они — никогда». Что ещё любопытного сказал Атамбаев во время речи перед учителями



Бабанов: Исаева задержали, потому что он был моим сторонником



ГКНБ: Заявления Бабанова о деле Исаева — попытка увести следствие в «политическое русло»



Фото: Султан ДосалиевПресс-служба президента сообщила, что Атамбаев останется в стране из-за «выявленных фактов подготовки массовых беспорядков в день выборов».«Учитывая выявленные факты подготовки массовых беспорядков в день выборов со стороны отдельных политиков с привлечением криминала, а также финансовую поддержку таких политиков из-за рубежа, президент решил отменить свой рабочий визит, чтобы лично контролировать порядок и безопасность в стране», — говорится в сообщении пресс-службы.По поручению президента собрана специальная группа, которая примет участие в мероприятиях, посвященных встрече глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета. Кыргызскую делегацию возглавит премьер-министр Сапар Исаков.Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) задержали депутата Каната Исаева 30 сентября по подозрению в финансировании и подготовке массовых беспорядков в день выборов 15 октября.По версии следствия, в случае поражения Омурбека Бабанова на президентских выборах, нанятые Исаевым люди, должны были начать митинги, которые впоследствии перешли бы в массовые беспорядки.Сам Исаев отрицает свою вину. Бабанов на своей пресс-конференции заявил, что Исаева задержали, потому что он его сторонник.В ГКНБ расценили высказывания Бабанова «попыткой увести внимание общественности и следствия в политическое русло».Выступая перед учителями 7 октября, Атамбаев раскритиковал кандидатов в президенты Омурбека Бабанова и Темира Сариева за визиты в Казахстан.Ранее в интернете появилась аудиозапись о том, как Темир Сариев и казахский олигарх Булат Утемуратов договариваются о встрече в Алматы. Однако в штабе политика заявили, что никакой «политической подоплеки» в диалоге между Сариевым и Утемуратовым не было.Визит Омурбека Бабанова в Казахстан на встречу с президентом страны Нурсултаном Назарбаевым также не остался без внимания со стороны Атамбаева.Кыргызский МИД выразил ноту протеста своим казахским коллегам, расценив встречу как «попытку повлиять на ход выборов в Кыргызстане». МИД Казахстана, в свою очередь, назвал встречу Бабанова и Назарбаева «соответствующей международной практике».Основными кандидатами на пост президента считаются провластный кандидат Сооронбай Жээнбеков, поддержку которому оказывает Атамбаев, и его основной соперник Омурбек Бабанов.Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября. За пост президента страны борются 11 человек.

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