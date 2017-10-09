Настоящее Время: Зачем Кыргызстану новая российская военная база



Россия усилит военные базы в Кыргызстане и Таджикистане



Оригинал материала размещен на сайте «Настоящее Время». Автор статьи — Жибек Бегалиева.Но, по мнению властей Кыргызстана, уже существующих военных объектов недостаточно для того, чтобы полностью обеспечить безопасность в стране. Как полагает президент Алмазбек Атамбаев, необходимо открыть еще одну российскую базу на юге. Переговоры об этом уже идут.Это подтвердил и глава правительства Сапар Исаков.«На уровне соответствующих министерств проводились консультации по этому вопросу. Кыргызская Республика считает, что для обеспечения безопасности не только в стране, но и в регионе в целом необходимо на юге размещать военную базу. Но пока у нас нет окончательного решения с обеих сторон. Еще ведутся переговоры по этому поводу», — сказал Исаков.Иностранный военный контингент видится главе страны на границе с Таджикистаном, который, в свою очередь, соседствует с Афганистаном на юге. Именно там изначально предлагал разместить российскую авиабазу кыргызский генерал Феликс Кулов.В 2003 году, когда в Кант прилетели первые российские штурмовики, бывший министр национальной безопасности сидел в тюрьме за свои оппозиционные взгляды. Из-за решетки Кулов писал статьи – пытался добиться того, чтобы базу открывали именно на юге.«Такая угроза реально есть. Афганистан, Сирия из которых выдавливают экстремистов. Теперь они обратят взор на Центральную Азию», – уверял экс-премьер-министр, экс-министр национальной безопасности Кыргызстана Феликс Кулов.На собственные силы, по словам генерала, рассчитывать не приходится — в бюджете на такие расходы по безопасности денег нет.«Это прежде всего нужно нам, но мы не сможем создать военный объект. У нас нет ни сил, ни возможностей. Тем более бюджет утверждать — это сложный вопрос. Мы не можем себе потому, что ситуация с каждым месяцем становится все напряженнее», — говорил Кулов.С Феликсом Куловым не согласен бывший генеральный прокурор Кыргызстана Кубатбек Байболов. Кадровый офицер советского КГБ считает размещение еще одной российской базы политическим проектом.«Ну нам зачем? Нашим чиновникам зачем? Утверждение о том, что дополнительная база обеспечит нашу страну защитой – не совсем верное. У каждой военной базы, у российской, в том числе, есть свои задачи, не совсем соприкасающиеся с нашей безопасностью», — сказал Байболов.Поэтому в первую очередь Байболов советует укреплять собственную армию.«Ну, в любом случае надо рассчитывать на собственные силы. Думать о том, что будет с южной стороны вторжение каких-то массированных сил, это маловероятно, скажем, невероятная вещь. Отдельные группировки, террористические банды – это возможно. Но с этими ограниченными противниками мы должны научиться справляться сами», — сказал Байболов.Кенешбек Дуйшебаев около двух лет руководил государственной службой национальной безопасности. Известный в Кыргызстане силовик уверен, что российская авиабаза в Канте полностью справляется с задачами, поставленными перед ней Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Именно в рамках этой структуры и существует военный аэродром.«Если вторая база будет открываться на юге, я не знаю какая в этом необходимость. Потому что база кантская современная, там новейшая авиатехника. Кыргызстан – страна небольшая, поэтому для подлета этой технике необходимо всего 15-20 минут. И мне кажется, эта авиабаза спокойно разобралась бы с любой угрозой, которая была бы на нашей территории«, – считает экс-глава государственной службы национальной безопасности Кенешбек Дуйшебаев.По мнению Дуйшебаева, ни ОДКБ, ни кыргызская сторона так и не привели убедительных доводов для размещения еще одной военной базы России в Кыргызстане.

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