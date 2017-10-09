Джалал-Абадская область: Столкнулись бензовоз и легковой автомобиль, погибли 5 человек



Жалал-Абад облусунун Кара-Көл шаарында 5 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы катталды2017-жылдын 8-октябры күнү саат…



Posted by МЧС Кыргызстана on Sunday, October 8, 2017





Ошская область: «Лада» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Хондой», погибли три человека



В пресс-службе МЧС сообщили, что авария произошла примерно в 11 утра.В результате столкновения пострадали 7 человек, три человека погибли на месте от полученных травм, еще двое скончались по дороге в больницу.По данным издания «Турмуш», авария произошла, потому что водитель «Хонды Фит» не справился с управлением на повороте и столкнулся с бензовозом.Водителю бензовоза удалось вытащить из легкового автомобиля четверых человек. Водителя «Хонды Фит» вытащить не удалось, потому что он оказался зажат в салоне автомобиля. После этого легковая машина загорелась.По предварительным данным, пятеро погибших являются членами одной семьи и проживали в селе Кара-Суу Аксыйского района Джалал-области.Тела погибших доставлены в морг Кара-Кульской городской больницы.

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