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Джалал-Абадская область: Столкнулись бензовоз и легковой автомобиль, погибли 5 человек


Бензовоз «Вольво» и легковой автомобиль «Хонда Фит» столкнулись недалеко от города Кара-Куль 8 октября. В аварии погибла семья из пяти человек, находившаяся в легковом автомобиле.

В пресс-службе МЧС сообщили, что авария произошла примерно в 11 утра.

В результате столкновения пострадали 7 человек, три человека погибли на месте от полученных травм, еще двое скончались по дороге в больницу.






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Posted by МЧС Кыргызстана on Sunday, October 8, 2017


По данным издания «Турмуш», авария произошла, потому что водитель «Хонды Фит» не справился с управлением на повороте и столкнулся с бензовозом.

Водителю бензовоза удалось вытащить из легкового автомобиля четверых человек. Водителя «Хонды Фит» вытащить не удалось, потому что он оказался зажат в салоне автомобиля. После этого легковая машина загорелась.

По предварительным данным, пятеро погибших являются членами одной семьи и проживали в селе Кара-Суу Аксыйского района Джалал-области.

Тела погибших доставлены в морг Кара-Кульской городской больницы.

Соавтор: Марат Абдыкалыков

Фото: МЧС

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