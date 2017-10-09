Джалал-Абадская область: Столкнулись бензовоз и легковой автомобиль, погибли 5 человек

Бензовоз «Вольво» и легковой автомобиль «Хонда Фит» столкнулись недалеко от города Кара-Куль 8 октября. В аварии погибла семья из пяти человек, находившаяся в легковом автомобиле.
В пресс-службе МЧС сообщили, что авария произошла примерно в 11 утра.
В результате столкновения пострадали 7 человек, три человека погибли на месте от полученных травм, еще двое скончались по дороге в больницу.
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Posted by МЧС Кыргызстана on Sunday, October 8, 2017
По данным издания «Турмуш», авария произошла, потому что водитель «Хонды Фит» не справился с управлением на повороте и столкнулся с бензовозом.
Водителю бензовоза удалось вытащить из легкового автомобиля четверых человек. Водителя «Хонды Фит» вытащить не удалось, потому что он оказался зажат в салоне автомобиля. После этого легковая машина загорелась.
По предварительным данным, пятеро погибших являются членами одной семьи и проживали в селе Кара-Суу Аксыйского района Джалал-области.
Тела погибших доставлены в морг Кара-Кульской городской больницы.
Соавтор: Марат Абдыкалыков
Фото: МЧС
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