Австралийская полиция тайно руководила сайтом детской порнографии для ареста его пользователей

Бразилия: Полиция задержала грабителей, которые построили тоннель к хранилищу банка за 1 млн долларов

Как европейская полиция ищет опасных преступников с помощью открыток

Год назад, осенью 2016 года в США за изнасилование ребенка был арестован Бенджамин Фолкнер, который оказался руководителем сайта детской порнографии.Ежемесячно он писал публикации на сайте, чтобы его пользователи знали, что полиция не нашла Childs Play.Поэтому, чтобы не спугнуть и найти производителей и поклонников детской порнографии, полиция Австралии перенесла сайт на австралийский сервер и взяла руководство сайта на себя.В том числе писала ежемесячные посты под видом Фолкнера, сопровождая их фотографиями детской порнографии.Законы Австралии позволяют полиции работать таким образом, этим занимается специальное отделение. Они работают и помогают арестовывать насильников детей по всему мируВ результате работы, проведенной австралийскими правоохранительными органами, из около миллиона пользователей сайта были выявлены 4 000 активных пользователей и около 100 производителей порнографии.Сейчас сайт закрыт, причастность полиции к нему выяснили норвежские журналисты еще в январе 2017 года.Полиция не раскрывает точное число арестов пользователей сайта, однако известно о десятках уголовных дел в разных странах, заведенных благодаря полученной информации.Австралийская полиция утверждает, что были задержаны насильники и производители детской порнографии, а также спасены дети, которых заставляли в ней сниматься.

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