Дубай: Шотландца арестовали за то, что он коснулся мужского бедра в толпе

Американец умер через неделю после освобождения из КНДР

Назвавшему чучук «конским пенисом» иностранцу грозит тюрьма

DETAINED IN DUBAIДжереми Харрона обвинили в «непристойном поведении» и «употреблении алкоголя».По словам главы организации «Задержанные в Дубае» Радхы Стерлинг, полиция арестовала Харрона после того, как на него пожаловался мужчина, которого шотландец потрогал за бедро.По словам самого Харрона, он нес в руках напиток и пробирался через толпу отдыхающих в баре, выставил перед собой руку и коснулся бедра незнакомого человека.Он утверждает, что сделал это, чтобы не пролить напиток ни на себя, ни на окружающих.В июле 27-летнего шотландца арестовали, сейчас он ожидает заседания суда, ему запретили покидать город.Сразу после ареста он провел пять суток в тюрьме, после чего отпустили под залог, конфисковав паспорт.С момента ареста шотландец уже потратил более 39 тысяч долларов на судебные издержки.Объединенные Арабские Эмираты – это мусульманская страна, в которой действуют шариатские суды.В марте этого года власти ОАЭ обвинили двух туристов в внебрачном сексе, который считается незаконным.Украинская туристка в в больнице узнала о своей беременности, но так свидетельство о браке предъявить не смогла – ее вместе с парнем арестовали.Позже все обвинения с пары были сняты.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/281893-news.html