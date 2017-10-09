Авторизация
 
  • 18:24 – Леша Купин и Майя Донцова не могут найти компромисс в вопросе покупки квартиры 
  • 18:23 – Таня Графова не считает Лешу Чайчица самовлюбленным человеком 
  • 18:17 – Труп неизвестного мужчины был найдеy на улице в Химках 
  • 18:17 – В Туле пенсионер открыл стрельбу, чтобы распугать играющих во дворе детей 


Дубай: Шотландца арестовали за то, что он коснулся мужского бедра в толпе


DETAINED IN DUBAIШотландец Джейми Харрон утверждает, что пробирался сквозь толпу в баре, выставив вперед руку, и случайно кого-то коснулся. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы за «непристойное поведение».

Джереми Харрона обвинили в «непристойном поведении» и «употреблении алкоголя».

По словам главы организации «Задержанные в Дубае» Радхы Стерлинг, полиция арестовала Харрона после того, как на него пожаловался мужчина, которого шотландец потрогал за бедро.

По словам самого Харрона, он нес в руках напиток и пробирался через толпу отдыхающих в баре, выставил перед собой руку и коснулся бедра незнакомого человека.

Он утверждает, что сделал это, чтобы не пролить напиток ни на себя, ни на окружающих.

В июле 27-летнего шотландца арестовали, сейчас он ожидает заседания суда, ему запретили покидать город.

Сразу после ареста он провел пять суток в тюрьме, после чего отпустили под залог, конфисковав паспорт.

С момента ареста шотландец уже потратил более 39 тысяч долларов на судебные издержки.

Объединенные Арабские Эмираты – это мусульманская страна, в которой действуют шариатские суды.

В марте этого года власти ОАЭ обвинили двух туристов в внебрачном сексе, который считается незаконным.

Украинская туристка в в больнице узнала о своей беременности, но так свидетельство о браке предъявить не смогла – ее вместе с парнем арестовали.

Позже все обвинения с пары были сняты.

По теме:

  • Американец умер через неделю после освобождения из КНДР

  • Назвавшему чучук «конским пенисом» иностранцу грозит тюрьма


    • Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/281893-news.html
    Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

    Смотрите также

    КОММЕНТАРИИ:
    Мы в соцсетях
    • Facebook
    • Twitter
    • Вконтакте
    «Газета.kg»
    Курсы валют НБКР
    68.4092
    +0.11%
    80.5792
    +0.49%
    1.1780
    +0.53%
    0.2026
    +1.66%