Крушение самолета под Алматы: Авиакомпания отрицает неисправность в двигателях

Падение самолета под Алматы



Крушение самолета случилось вечером 3 октября возле Алматы. В результате авиакатастрофы погиб весь экипаж из пяти человек, включая двух кыргызстанцев — пилота Геннадия Цоя и авиатехника Бейшебека Акматбаева.



Самолет авиакомпании East Wing летел курсом Алматы-Шымкент для оказания медицинской помощи роженице. Однако спустя 12 минут после взлета он пропал с радаров.



Он потерпел крушение у села Междуреченское. После падения он задел линии электропередач и загорелся. Идет расследование, власти пока не назвали точной причины падения самолета.



Тела погибших доставили в Кыргызстан в ночь с 4 на 5 октября. Компания оплатила расходы по транспортировке тел и организации похорон. Также семьям погибших выплатили по 1 млн тенге (около 3 тысяч долларов).



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Глава авиакомпании East WIng Виталий Масалитин сказал, что идет выяснение причины крушения самолета санавиации под Алматы. По его словам, в ближайшее время в Москве проведут расшифровку черного ящика.Мужчина также опроверг заявления в соцсетях и СМИ, что причина падения самолета — неполадки в двигателе.«Когда самолет снижался, связь борта с диспетчером отсутствовала, то есть пилоты не давали в процессе полета никакой информации, молчали. Почему они молчали — должны выяснить эксперты. То, что у самолета были проблемы с двигателем неправда», — заявил он казахстанскому изданию TengriNews.Дети одного из погибших кыргызстанцев — пилота Геннадия Цоя, в интервью изданию «Кактус» сказали, что заявления Масалитина «бездоказательны». Они опасаются, что он пытается «взвалить вину за катастрофу на пилота» и «найти удобную для него причину крушения».«Отказали двигатели. Так сказали следователи на месте происшествия. В том числе журналистам. В настоящее время происходит такая ситуация, что заключений расследования нет. Однако почему-то Масалитин вводит общественность в заблуждение и выдвигает неизвестно на каком основании свои версии о том, что вся его документация в порядке, соответственно, вины авиакомпании никакой нет», — сказал сын Цой, Сергей.

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