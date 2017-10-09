Авторизация
 
  • 18:24 – Леша Купин и Майя Донцова не могут найти компромисс в вопросе покупки квартиры 
  • 18:23 – Таня Графова не считает Лешу Чайчица самовлюбленным человеком 
  • 18:17 – Труп неизвестного мужчины был найдеy на улице в Химках 
  • 18:17 – В Туле пенсионер открыл стрельбу, чтобы распугать играющих во дворе детей 


Крушение самолета под Алматы: Авиакомпания отрицает неисправность в двигателях


Дети кыргызского пилота, погибшего при крушении самолета под Алматы, опасаются, что авиакомпания хочет взвалить вину за катастрофу на их отца. Ранее руководство авиакомпании отрицало, что падение случилось из-за технических проблем.

Глава авиакомпании East WIng Виталий Масалитин сказал, что идет выяснение причины крушения самолета санавиации под Алматы. По его словам, в ближайшее время в Москве проведут расшифровку черного ящика.

Мужчина также опроверг заявления в соцсетях и СМИ, что причина падения самолета — неполадки в двигателе.

«Когда самолет снижался, связь борта с диспетчером отсутствовала, то есть пилоты не давали в процессе полета никакой информации, молчали. Почему они молчали — должны выяснить эксперты. То, что у самолета были проблемы с двигателем неправда», — заявил он казахстанскому изданию TengriNews.

Дети одного из погибших кыргызстанцев — пилота Геннадия Цоя, в интервью изданию «Кактус» сказали, что заявления Масалитина «бездоказательны». Они опасаются, что он пытается «взвалить вину за катастрофу на пилота» и «найти удобную для него причину крушения».

«Отказали двигатели. Так сказали следователи на месте происшествия. В том числе журналистам. В настоящее время происходит такая ситуация, что заключений расследования нет. Однако почему-то Масалитин вводит общественность в заблуждение и выдвигает неизвестно на каком основании свои версии о том, что вся его документация в порядке, соответственно, вины авиакомпании никакой нет», — сказал сын Цой, Сергей.

Падение самолета под Алматы



Крушение самолета случилось вечером 3 октября возле Алматы. В результате авиакатастрофы погиб весь экипаж из пяти человек, включая двух кыргызстанцев — пилота Геннадия Цоя и авиатехника Бейшебека Акматбаева.

Самолет авиакомпании East Wing летел курсом Алматы-Шымкент для оказания медицинской помощи роженице. Однако спустя 12 минут после взлета он пропал с радаров.

Он потерпел крушение у села Междуреченское. После падения он задел линии электропередач и загорелся. Идет расследование, власти пока не назвали точной причины падения самолета.

Тела погибших доставили в Кыргызстан в ночь с 4 на 5 октября. Компания оплатила расходы по транспортировке тел и организации похорон. Также семьям погибших выплатили по 1 млн тенге (около 3 тысяч долларов).

По теме:

  • Тела двух погибших в авиакрушении под Алматы доставили в Кыргызстан

  • Казахстан: Пять человек погибли во время крушения самолета санавиации. Двое из них оказались кыргызстанцами


    • Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/281892-news.html
    Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

    Смотрите также

    КОММЕНТАРИИ:
    Мы в соцсетях
    • Facebook
    • Twitter
    • Вконтакте
    «Газета.kg»
    Курсы валют НБКР
    68.4092
    +0.11%
    80.5792
    +0.49%
    1.1780
    +0.53%
    0.2026
    +1.66%