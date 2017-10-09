Каракол: В сети появилось видео драки каракольских школьниц. Милиция проводит профилактические беседы с учениками

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http://static.bulbul.kg/mp4/6/51936.c0d96d089d1e53d9f08d0c0e35e1aaa7.240.mp4Пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов в интервью Kloop.kg рассказал, что подрались ученицы школы гимназии №4.Ученицы 8 класса остались 3 октября после уроков на дежурство. Они должны были поднять все стулья в классе и помыть полы.«Но поссорились из-за того, кто из них будет мыть полы. Словесная перепалка привела к драке. Пять одноклассников были в классе, кто-то попытался их разнять, а другие начали снимать, потом видео выложили», — сказал он.Родители девочек не подавали жалоб, так как обе девочки живут с бабушками, а их родители на заработках. Мама одной работает швеей в Бишкеке, а у второй в аэропорту Тамчы.Сотрудники милиции сходили по домам девочек, и постановили, что условия жизни у обоих хорошие. Ранее они на учете в милиции не состояли.Сейчас милиция по школам Каракола проводит профилактические беседы со всеми и с учениками всех Каракольский школ, и родителями, чтобы в будущем предотвратить подобные инциденты.

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