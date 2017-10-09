США: Дональд Трамп отменил бесплатную контрацепцию

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Фото: NBCПо сообщениям Белого дома, новый закон затронет около 12 тысяч работающих женщин, но правозащитники утверждают, что цифра может достигнуть 55 миллионов.Как сообщает BBC, американское объединение гражданских прав уже подало судебный иск против решения администрации Трампа.«В январе десятки миллионов женщин вышли на марш и стали услышанными. Они не выступали за такую политику, направленную против женщин», — прокомментировала закон сенатор Нью-Гемпшира.Ранее Трамп выступал за запрет абортов,поддерживая «жизнь». Президент часто оскорблял женщин в своих высказываниях. В январе этого года прошел марш женщин против против сексизма в речах Трампа.В Соединенных Штатах использование противозачаточных средств ежегодно экономит около 19 миллиардов долларов на прямые медицинские расходы.Закон администрации Обамы в рамках «Obamacare», предоставлял противозачаточные средства бесплатно и включал в медицинское страхование.После внедрения этого закона процент женщин,плативших за контрацепцию, снизился с 21% до 4%.В администрации Обамы утверждали,что, предоставление бесплатных контрацептивов страховщикам обходится дешевле,чем затраты, связанные с беременностью.Однако консервативные религиозные группы постоянно критиковали закон, утверждая, что он противоречит закону «о свободе вероисповедания».

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